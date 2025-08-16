Elveția: Creșterea economiei a încetinit semnificativ, în urma tensiunilor comerciale globale

Economia Elveției a înregistrat o creștere modestă în trimestrul doi din 2025, pe fondul efectelor războiului comercial global, care ar urma să ducă la declinul exporturilor țării, transmit DPA și publicația Wall Street Journal (WSJ).

Datele preliminare publicate vineri de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) arată că PIB-ul Elveției a crescut cu doar 0,1% în perioada aprilie-iunie 2025, comparativ cu primul trimestru din acest an, când s-a înregistrat un avans de 0,8%.

Creșterea din primul trimestru s-a datorat majorării exporturilor elvețiene către SUA, în special de produse farmaceutice, un sector cheie al industriei Elveției.

Evoluția bună din sectorul serviciilor a compensat performanța negativă din industrie, în trimestrul doi din 2025, a precizat SECO.

Guvernul se așteaptă la o creștere a economiei de 1,3% în 2025, și de 1,2% în 2026. Rata medie de creștere a economiei elvețiene este de 1,8%.

Perspectivele sunt pesimiste, după ce administrația Trump anunțase la finalul lunii iunie că va impune taxe vamale de 39% la majoritatea exporturilor elvețiene. Aceste taxe vamale, unele din cele mai ridicate din lume, vor reduce PIB-ul Elveției cu aproximativ 0,5% anul viitor, conform analiștilor de la Goldman.

‘Economia va crește lent în următoarele trimestre, pe fondul taxelor vamale ridicate și a incertitudinilor legate de exporturi și investiții’. Aceste evoluții vor determina probabil Banca Națională a Elveției (SNB) să reducă rata dobânzii sub zero, spre finalul anului, a apreciat Adrian Prettejohn, economist la Capital Economics.

În iunie, Banca Națională a Elveției (SNB) a redus rata dobânzii la zero, ca răspuns la scăderea inflației, a presiunilor asupra francului elvețian și a incertitudinilor economice provocate de politica comercială impredictibilă a administrației SUA.

SNB a redus rata dobânzii cu 25 de puncte de bază, de la 0,25%, în linie cu așteptările pieței. Este a șasea astfel de reducere de când SNB a început reducerea costurilor de împrumut, în martie 2024.

Acum băncile centrale sunt aproape de momentul revenirii la dobânzile negative, o politică menținută în perioada 2014 – 2022, dar care a fost criticată de băncile comerciale, companii de asigurări și deținători de depozite.