Președintele RENAR: Populația trebuie protejată în această perioadă, în care criza economică a scăzut drastic puterea de cumpărare

‘Autoritățile publice au obligația legală de a asigura calitatea și siguranța pieței de bunuri și servicii. Cu atât mai mult în această perioadă, în care criza economică a scăzut drastic puterea de cumpărare, populația trebuie protejată. În acest sens, reamintim autorităților că RENAR, partener recunoscut oficial al statului pentru asigurarea calității și conformității bunurilor și serviciilor de pe piață, poate contribui esențial la îndeplinirea obligațiilor statului față de cetățenii săi. Alături de metrologie, acreditarea la standarde internaționale asigură elaborarea unor politici publice bazate pe dovezi obiective. Este eliminat astfel subiectivismul și este garantată conformitatea cu bunele practici globale, generând astfel încredere în rândul cetățenilor și al partenerilor internaționali, fundamentând decizii transparente și sigure’, a afirmat miercuri Iacobescu, în cadrul unei conferințe de presă, care a marcat Ziua Mondială a Metrologiei.

Potrivit unui comunicat de presă al organizației, transmis AGERPRES, în 2026, tema aleasă de Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți și (BIMG) și International Organization of Legal Metrology (OIML) – ‘Metrologia: construirea încrederii în procesul de elaborare a politicilor’ – evidențiază rolul metrologiei în furnizarea de dovezi științifice pe care autoritățile le pot utiliza pentru a adopta decizii transparente și aplicabile, care generează încredere în procesul de elaborare a politicilor publice.

În România, conform reglementărilor UE, evaluarea conformității prin măsurare este realizată de laboratoare de etalonare sau încercare acreditate de RENAR, unicul organism național de acreditare care asigură recunoașterea competenței acestora. Astfel, RENAR asigură calitatea și siguranța unor servicii esențiale, precum analizele medicale de laborator sau verificarea calității apei potabile. Alte exemple relevante sunt laboratoarele, centrele și organismele care verifică echipamentele și serviciile esențiale pentru siguranța rutieră.

Ziua Mondială a Metrologiei este un eveniment anual în cadrul căruia este celebrat în întreaga lume impactul măsurărilor asupra vieții noastre de zi cu zi. Această dată a fost aleasă în semn de recunoaștere a semnării Convenției Metrului la 20 mai 1875 pentru unificarea unităților de măsură.