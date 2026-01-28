Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Euro depăşeşte se apreciază peste pragul simbolic de 1,20 dolari, pentru prima oară din iunie 2021. Trump consideră valoare dolarului ”formidabilă”

Euro a depăşit marţi pragul simbolic de 1,20 dolari – o premieră în ultimii peste patru ani -, profitând de indiferenţa lui Donald Trump faţă de deprecierea monedei americane, relatează AFP.

Întrebat despre valoarea monedei Statelor Unite, locatarul Casei Albe a răspuns că o consideră ”formidabilă”.

”Dolarul se descurcă foarte bine”, a apreciat Donald Trump.

Marţi, către ora 20.00 GMT (23.00, ora României), deviza americană s-a depreciat cu 1,26% faţă de euro, la 1,2028 dolari un euro.

Dolarul nu s-a mai aflat la acest nivel din iunie 2021.

