Europa preia conducerea în încrederea privind fuziunile și achizițiile (M&A), pe fondul incertitudinii globale

După un început promițător al anului 2025, sentimentul global privind fuziunile și achizițiile (M&A) a scăzut, dar Europa se dovedește a fi o excepție pozitivă, depășind în mod neașteptat America de Nord, pentru prima dată în ultimii doi ani, conform celui mai recent raport Mid-2025 M&A Insights al Boston Consulting Group (BCG) publicat joi.

Pe baza datelor BCG, raportul constată că, deși sentimentul global general rămâne cu 37 de puncte sub media pe termen lung, încrederea investitorilor europeni a ajuns la 85 – cel mai ridicat nivel dintre toate regiunile majore, semnalând un apetit reînnoit al investitorilor în contextul peisajului geopolitic și macroeconomic în schimbare.

”Este un moment de recalibrare. Entuziasmul de la începutul anului s-a estompat, iar ceea ce vedem acum este o piață globală de M&A care se confruntă cu incertitudini. Dar Europa se remarcă – nu pentru că ar fi într-un boom, ci pentru că devine un refugiu sigur”, a declarat Jens Kengelbach, Managing Director și Senior Partner, M&A Global Leader.

Cu toate acestea, în pofida sentimentului ridicat, activitatea reală de M&A din Europa este mai temperată. În prima jumătate a anului 2025, regiunea a înregistrat tranzacții în valoare de 201 miliarde dolari – o scădere de 14% față de a doua jumătate a lui 2024. Discrepanța dintre creșterea sentimentului și reducerea activității sugerează mai degrabă o acumulare de potențial decât o execuție imediată. Prin contrast, valoarea tranzacțiilor din Americi a crescut cu 23%, ajungând la 724 miliarde dolari și reprezentând 62% din volumul global. Între timp, Asia-Pacific continuă să fie afectată, cu o scădere de 43% a valorii tranzacțiilor, până la 155 miliarde dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice persistente și al incertitudinilor legate de politicile economice.

Scorul ridicat al Europei este susținut de activitate notabilă în sectorul serviciilor financiare și al asigurărilor. Tranzacții precum oferta Banca Monte dei Paschi pentru Mediobanca și achiziția Baloise de către Helvetia ilustrează dinamismul sectorial, chiar și în condiții de incertitudine mai largă a pieței.

Stabilitatea relativă a Europei – în special în comparație cu volatilitatea de politică și reglementare din SUA – a poziționat regiunea ca destinație tot mai atractivă pentru capitalul internațional. Potrivit datelor BCG, investitorii europeni sunt deosebit de activi în industrii unde consolidarea aduce avantaje strategice, precum sectorul bancar și cel al asigurărilor.

La nivel global, activitatea M&A a totalizat 1.100 miliarde dolari în perioada ianuarie-iunie, în scădere cu aproximativ 2% față de cele șase luni anterioare. Deși numărul tranzacțiilor mari (peste 500 milioane dolari) rămâne sub media pe termen lung de 60-80 pe lună, numărul mega-tranzacțiilor (peste 10 miliarde dolari) s-a menținut la 24 – neschimbat față de a doua jumătate a lui 2024.

Deși cifrele generale nu indică o revenire puternică, există motive pentru un optimism moderat. Sectorul industrial a înregistrat o creștere de 62% a valorii tranzacțiilor, urmat de energie (+54%) și sănătate (+23%) – sectoare sprijinite de tendințe structurale precum relocalizarea producției, decarbonizarea și îmbătrânirea populației. La polul opus, sectoarele de consum și materiale au înregistrat scăderi de aproape 50% ale valorii tranzacțiilor, indicând zone unde prudența investitorilor domină în continuare.

Activitatea IPO a început, de asemenea, puternic în prima parte a lui 2025, dar a încetinit în al doilea trimestru, pe fondul volatilității crescute. Totuși, pipeline-ul rămâne consistent, ceea ce sugerează că o calmare a pieței ar putea declanșa o revenire.