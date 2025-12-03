Europa se apropie de un acord pentru a pune capăt importurilor de combustibili fosili din Rusia

Uniunea Europeană se apropie de un acord pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili importați din Rusia, o mișcare ce va transpune în lege sfârșitul dependenței blocului comunitar de fostul său principal furnizor de energie, transmite Bloomberg.

Negociatorii care reprezintă statele membre, Parlamentul European și Comisia Europeană urmează să se întâlnească marți seara la Bruxelles, pentru a defini forma finală a unui regulament ce va stabili o dată pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Măsura a fost propusă de Comisie în luna iunie ca răspuns la riscurile la adresa securității energetice a UE, după criza declanșată de invazia rusească în Ucraina și de restricțiile ulterioare impuse de Moscova livrărilor de gaze către blocul comunitar.

Discuțiile de marți vor trebui să fixeze calendarul pentru eliminarea treptată a gazelor rusești. În timp ce statele membre din Consiliul UE au aprobat planul Comisiei de a interzice toate livrările de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, Parlamentul face presiuni pentru accelerarea acestuia cu un an. Acest lucru ar alinia încetarea importurilor de gaze prin conducte cu oprirea livrărilor maritime deja aprobată de UE în cadrul celui mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Însă, în timp ce sancțiunile sunt concepute pentru a fi temporare, regulamentul cunoscut sub numele de RePowerEU este un plan separat, pe termen lung, pentru a reduce definitiv dependența de Moscova. Comisia a precizat clar că măsura va rămâne, indiferent de orice acord de pace. Conform RePowerEU, eliminarea treptată a gazelor rusești ar începe cu o interdicție a noilor achiziții de la începutul anului viitor, cu excepții pentru acordurile existente.

‘Uniunea Europeană poate face istorie în această seară și poate schimba cursul viitorului nostru energetic. În timp ce negociem cu Parlamentul European și statele membre propunerea noastră de a interzice permanent toate importurile de gaze rusești, avem șansa de a alege independența în locul șantajului și de a ne arăta sprijinul neclintit față de Ucraina’, a postat marți, pe X, comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen.

Livrările de gaze rusești către Europa au scăzut semnificativ în urma invaziei Ucrainei. Totuși, Moscova rămâne un furnizor cheie de gaze prin intermediul unei conducte ce trece prin Turcia, dar și prin livrări de gaze lichefiate. UE primește aproximativ 15% din necesarul său de gaze lichefiate de la Moscova, ceea ce face din Rusia al doilea cel mai mare furnizor al Europei, după SUA. Factura lunară pentru aceste importuri variază între 500 și 700 de milioane de euro.

Potrivit unui document de negociere consultat de Bloomberg News, chiar dacă negociatorii au opinii diferite în ceea ce privește detaliile privind calendarul, un potențial compromis ar putea prevedea interzicerea contractelor pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025, începând cu 25 aprilie 2026, data la care intră în vigoare sancțiunile UE privind gazele lichefiate.

Pentru contractele pe termen lung, negociatorii iau în considerare date diferite pentru interzicerea importurilor de gaze lichefiate și pentru importurile de gaze naturale transportate prin conducte. Primele ar putea fi interzise de la începutul anului 2027, în conformitate cu sancțiunile, iar în cel de-al doilea caz începând din lunile februarie, martie sau aprilie 2027, conform documentului.

Acordul la care s-a ajuns în așa-numitul format trilog va trebui aprobat oficial de statele membre și de Parlamentul European și publicat în Monitorul Oficial al blocului comunitar pentru a deveni lege.