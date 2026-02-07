Eurostat: Bulgaria și România, cele mai mari creșteri ale producției de servicii din UE, în noiembrie

Producția de servicii a scăzut cu 0,5% în Uniunea Europeană și cu 0,6% în zona euro în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans de 0,1% în ambele zone, Bulgaria și România înregistrând cele mai semnificative creșteri ale acestui indicator, arată datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Cele mai mari creșteri ale producției de servicii în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, s-au înregistrat în Bulgaria (2,9%), România (2,3%) și Slovacia (2,1%), iar cel mai sever declin în Grecia (minus 6%), Danemarca (minus 5,1%) și Ungaria (minus 2%).

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a scăzut cu 0,9% pe segmentul ‘transport și depozitare’, cu 0,2% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 0,4% pe segmentul ‘informare și comunicare’, cu 0,1% la activitățile imobiliare, cu 0,5% la activitățile profesionale, științifice și tehnice și cu 0,7% la serviciile administrative și de asistență.

Datele Eurostat arată că în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, producția de servicii a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană și cu 0,3% în zona euro.

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale producției de servicii în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-au înregistrat în Bulgaria (9,9%), Polonia (5,8%), Letonia și România (ambele cu 5%), iar cel mai sever declin în Danemarca (minus 13%), Ungaria (minus 8,9%) și Estonia (minus 2,3%).

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a scăzut cu 1,6% pe segmentul ‘transport și depozitare’, cu 0,4% la serviciile administrative și de asistență, în timp ce a crescut cu 3% pe segmentul ‘informare și comunicare’, cu 0,2% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 1,2% la activitățile imobiliare și cu 0,3% la activitățile profesionale, științifice și tehnice.