Eurostat: Prețul mediu al gazelor pentru consumatorii non-casnici din UE a scăzut în ritm anual cu 6,7% în primul semestru

Prețul mediu al gazelor pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană a fost de 0,06 euro per kilowatt-oră (kWh) în primul semestru din 2026, în creștere cu 1,8% comparativ cu semestrul doi din 2025, dar în scădere cu 6,7% față de perioada similară din 2025, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Ponderea taxelor în prețul total s-a situat la 16,4% în primul semestru din 2025 și 15,9% în semestrul doi din 2025, înainte de a crește la 17,5% în primul semestru din 2026.

Aceste date se referă la prețul mediu al gazelor pentru consumatorii non-casnici cu un consum anual între 10.000 și 100.000 gigajouli (GJ).

Cele mai ridicate prețuri ale gazelor pentru consumatorii non-casnici din UE au fost în Suedia (0,11 euro per kWh), Finlanda (0,09 euro) și Țările de Jos (0,08 euro), iar cele mai scăzute în Bulgaria și Belgia (ambele cu 0,04 euro).

În primul semestru din acest an, 24 din 25 state membre UE în care sunt disponibile datele au raportat scăderi ale prețului mediu al gazelor pentru consumatorii non-casnici față de perioada similară din 2025.

Singura țară care a raportat o creștere a fost Suedia (3,1%), cel mai semnificativ declin a fost în Belgia și Franța (ambele cu minus 13,1%), Lituania (minus 12,5%), Ungaria (minus 11,6%) și Bulgaria (minus 10,8%), iar cele mai reduse scăderi au fost în Letonia, Croația și România.