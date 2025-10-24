Eurostat: Rata sărăciei subiective în Uniunea Europeană a scăzut la 17,4% în 2024

Anul trecut, 17,4% din populația UE se considera în mod subiectiv săracă, o îmbunătățire față de nivelul de 19,1% înregistrat în 2023, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE, cea mai ridicată rată a persoanelor considerate subiectiv sărace se înregistra anul trecut în Grecia (66,8%), Bulgaria (37,4%), Slovacia (28,7%) și România (23,8%), cele mai reduse rate fiind în Țările de Jos și Germania (ambele cu 7,3%) și Luxemburg (8,5%).

Pe categorii de vârstă, rata sărăciei subiective în UE era cea mai ridicată anul trecut în rândul tinerilor sub 18 ani (20,6%), a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 ani (17,3%) și a celor de 65 de ani și peste această vârstă (14,9%).

Dar toate aceste grupe de vârstă au înregistrat scăderi ale ponderii sărăciei subiective din 2023 în 2024. Cel mai semnificativ declin a fost la persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 ani, de 1,8 puncte procentuale (pp), iar la cei mai tineri și cei mai în vârstă scăderea a fost de 1,6 pp.

Sărăcia subiectivă este o zonă nou dezvoltată, în vederea suplimentării indicatorilor tradiționali, cum ar fi riscul de sărăcie, lipsuri materiale și privațiuni sociale severe, șomaj ridicat. Sărăcia subiectivă este un concept dezvoltat pe baza variabilei anuale ‘Capacitatea de a face față cheltuielilor’ din statisticile Uniunii Europene referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC)

Spre deosebire de stabilirea sărăciei relative (prin indicatorul privind rata riscului de sărăcie), obiectivul indicatorului sărăcia subiectivă este de a evalua percepția respondenților privind dificultățile cu care se confruntă gospodăriilor pentru a face față cheltuielilor. Evaluarea ține cont de situație, de bunăstarea materială a gospodăriilor, inclusiv veniturile, cheltuielile, datoriile și sănătatea.