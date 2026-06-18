Eurostat: România continuă să se apropie de media UE la capitolul consum

Consumul individual efectiv (AIC) în statele membre UE, exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), varia anul trecut între 73% din media UE în Ungaria și Letonia, 86% în România și 145% în Luxemburg, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Consumul individual efectiv (AIC) este un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor.

Anul trecut, opt state membre UE au avut un consum per capita mai mare decât media europeană, cel mai ridicat nivel fiind în Luxemburg (45% peste media din UE), Germania (20%) și Țările de Jos (19%).

Cel mai scăzut nivel a fost în Ungaria și Letonia (27% sub media UE) și Estonia (26%), fiind urmate de Slovacia și Bulgaria (23%), Croația (21%), Grecia (20%), Cehia (17%), Portugalia, Slovenia și România (14%).

De asemenea, PIB-ului per capita în PPS prezintă diferențe substanțiale în rândul statelor membre UE, 10 având PIB-ul per capita mai mare decât media europeană.

Luxemburg, Irlanda și Țările de Jos au avut cel mai ridicat nivel al PIB-ului per capita, de 139%, respectiv 138% și 33% peste media UE.

Cel mai scăzut nivel al acestui indicator s-a înregistrat în Grecia și Bulgaria (32% sub media UE), Letonia (29%), Slovacia (25%), Ungaria (24%), România și Croația (22%).