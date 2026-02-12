Explozia prețului argintului a declanșat o goană spre vânzarea monedelor și bijuteriilor de familie

Magazinele de monede și bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanșă de clienți care doresc să-și vândă obiectele de colecție, argintăria și bijuteriile de familie, după o creștere istorică a prețului argintului, transmite Bloomberg.

În pofida statutului său de metal prețios, argintului i-a lipsit până acum atracția aurului, o investiție mai populară pentru cei care caută o valoare de refugiu. Însă, explozia prețurilor argintului din ultimele luni a stimulat o reevaluare a obiectelor din argint care stau acasă în sertare și dulapuri.

Unii clienți vin cu ‘lucruri pe care au uitat complet că le au și care stăteau pur și simplu într-o cutie de valori sau într-un dulap undeva’, spune Greg Cohen, numismat la Stack’s Bowers Galleries, un magazin de monede rare de pe Park Avenue în New York. ‘Nu s-au gândit niciodată la asta până acum. Și apoi își dau seama, wow, de fapt, asta este destul de valoroasă’, spune Greg Cohen.

2025 a fost un an aglomerat la Stack’s Bowers, care are locații în întreaga lume și este deținut de Gold.com Inc. La magazinul său din Manhattan, numărul mediu de vizitatori zilnici a crescut de la 30 la 50 în ultimul an, a precizat Cohen. Acesta adaugă că majoritatea vizitatorilor sunt acolo pentru a vinde.

Prețul argintului a fluctuat în ultimele săptămâni, dar rămâne la un nivel mai mult decât dublu față de acum 12 luni. Aceasta ridică valoarea argintăriei, bijuteriilor și monedelor topite, peste ceea ce mulți colecționari credeau odinioară.

Comercianții spun că ianuarie 2026 a fost cea mai puternică lună a lor din istorie, determinată de o creștere a volumelor tranzacțiilor cu obiecte din argint și aur. Tranzacțiile cu argint au crescut semnificativ, deoarece valoarea monedelor de un dolar din argint, emise înainte de 1965, aproape s-a triplat în ultimele 12 luni.

‘Vin în număr mare’, spune Gary Tancer, proprietarul Coin & Jewelry Gallery din Boca Raton, într-un interviu. Tancer a spus că în ianuarie a cumpărat de 10 ori mai mult decât cumpără de obicei într-un an. ‘Cecul mediu pe care îl scriu este probabil între 8.000 și 10.000 de dolari’, a precizat Gary Tancer.

Canada Gold, unul dintre cei mai importanți comercianți de metale prețioase din America de Nord, a rafinat o cantitate record de două tone de argint uzat numai în luna decembrie 2025, potrivit lui Chris Pollock, fondator și partener manager. ‘Multe dintre acestea sunt monede pe care anterior oamenii le-ar fi păstrat cu mândrie în colecțiile lor de monede. Acum vedem cum acestea sunt topite’, spune Pollock. Afluxul uriaș de argint care intră pe piață pune presiune pe firmele care se ocupă cu topirea metalelor prețioase, care preiau resturi și alte materiale care conțin metal prețios și le prelucrează în produse de înaltă puritate.

Unele magazine au încetat să mai cumpere obiecte din argint, deoarece topitoriile se luptă să țină pasul cu oferta. Acest lucru l-a aflat și Jim Castaldo, un pensionar în vârstă de 82 de ani, când a întrebat despre vânzarea unor furculițe de argint unui comerciant din cartierul diamantelor din Manhattan. ‘Am auzit că prețul argintului crește și le am de ani de zile. A trebuit să merg la o programare la medic, așa că m-am gândit să trec pe acolo să aflu ce se întâmplă’, a spus Jim Castaldo, fost profesor de engleză care locuiește în Connecticut.