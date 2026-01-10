FAO: Prețurile mondiale la alimente și-au continuat scăderea în decembrie

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în luna decembrie, pentru a patra lună la rând, deși cotațiile la cereale și zahăr au crescut, a anunțat, vineri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În luna decembrie 2025, acest indice s-a situat la o medie de 124,3 puncte, comparativ cu o valoare 125,1 de puncte înregistrată în luna noiembrie, și cu 2,3% sub valoarea din luna decembrie 2024.

Totuși, pentru întregul an 2025, indicele calculat de FAO s-a situat la o medie de 127,2 puncte, în creștere cu 4,3% față de media din 2024, în condițiile în care prețurile la uleiuri vegetale și lactate au crescut, iar cotațiile la cereale și zahăr au scăzut.

În cea ce privește situația din luna decembrie 2025, datele FAO arată că prețul lactatelor a scăzut cu 4,4% comparativ cu luna noiembrie, influențat de o scădere a prețurilor la unt, pe fondul creșterii sezoniere a ofertei în Europa. De asemenea, prețurile la carne au scăzut cu 1,3% comparativ cu valoarea din luna noiembrie, iar prețurile la uleiuri vegetale au scăzut cu 0,2%, la cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni.

În schimb, prețurile la cereale au crescut cu 1,7% în decembrie comparativ cu noiembrie, pe fondul îngrijorărilor cu privire la exporturile de grâu din bazinul Mării Negre, precum și al importurilor robuste de porumb. O creștere s-a înregistrat și în cazul prețurilor la zahăr, care au crescut cu 2,4% comparativ cu luna noiembrie, în principal ca urmare unei scăderi a producției de zahăr în principalele regiuni cultivatoare de trestie de zahăr din sudul Braziliei.