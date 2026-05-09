FAO: Prețurile mondiale la alimente, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, din cauza războiului

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut pentru a treia lună consecutiv în aprilie, ajungând la cel mai mare nivel din ultimii peste trei ani, în special prețurile uleiurilor vegetale situându-se la un nivel ridicat, în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În aprilie, acest indice s-a situat la o medie de 130,7 puncte, în creștere cu 1,6% față de martie și cel mai ridicat nivel începând din februarie 2023. Indicele atinsese nivelul de vârf de 160,2 puncte în martie 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia.

În rândul principalelor categorii de produse alimentare urmărite de FAO, prețurile uleiurilor vegetale au crescut cu 5,9% în aprilie comparativ cu luna anterioară, la cel mai ridicat nivel începând din iulie 2022, ca rezultat al avansului prețurilor la soia, floarea-soarelui, ulei de rapiță și ulei de palmier, în contextul în care scumpirea petrolului a impulsionat previziunile referitoare la o cerere mai mare de biocombustibili.

În contrast, prețurile la cereale au urcat cu doar 0,8% în aprilie comparativ cu luna anterioară, reflectând o creștere mai modestă a cotațiilor la grâu și porumb, pe fondul temerilor legate de fenomenele meteo nefavorabile, sporirea costurilor cu îngrășămintele și cererea mai mare de biocombustibili. FAO a precizat că există așteptări pentru reducerea semănăturilor de grâu în 2026, fermierii preferând culturile în care folosesc mai puține îngrășăminte.

Luna trecută, prețurile la carne au crescut cu 1,2% comparativ cu luna anterioară, ajungând la un nivel record, în urma numărului limitat de vite gata de sacrificare în Brazilia, a indicat FAO, în timp ce prețurile la zahăr au scăzut cu 4,7%, pe fondul estimărilor referitoare la cantitățile ridicate recoltate în Brazilia, China și Thailanda.

Creșterea prețurilor uleiurilor vegetale este determinată de costurile ridicate ale energiei care, la rândul lor, majorează cererea pentru biocombustibili din materiale organice, cum ar fi plantele bogate în uleiuri. În pofida perturbărilor cauzate de război, sistemele agroalimentare arată reziliență, prețurile cerealelor crescând doar moderat, datorită aprovizionării adecvate din sezonul precedent, a declarat economistul șef al FAO, Maximo Torero.

Într-un raport separat, FAO a îmbunătățit vineri prognozele privind producția globală de cereale în 2025 la nivelul record de 3,040 miliarde tone metrice, un avans de 6% față de nivelul din anul precedent.