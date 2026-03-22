FBI avertizează că hackeri legaţi de Rusia vizează utilizatori ai aplicaţiilor de mesagerie

Hackeri asociaţi serviciilor de informaţii ruseşti vizează utilizatori ai aplicaţiilor de mesagerie pentru consumatori, precum Signal, au anunţat vineri FBI şi agenţia americană de apărare cibernetică CISA, citate de Reuters.

Într-un avertisment comun, cele două instituţii au spus că hackerii au reuşit să compromită mii de conturi, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit avertismentului, atacurile vizează persoane considerate valoroase din punct de vedere informativ, precum actuali şi foşti oficiali ai guvernului american, militari, politicieni şi jurnalişti.

Autorităţile au precizat că aplicaţiile în sine şi sistemele lor de criptare nu au fost compromise, însă hackerii au reuşit să ocolească securitatea prin impersonarea sistemelor de verificare şi prin păcălirea utilizatorilor să divulge codurile de securitate.

Signal şi ambasada Rusiei la Washington nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Avertismentul american vine după o alertă similară emisă la începutul lunii de serviciile de informaţii olandeze, care au spus că hackeri susţinuţi de Rusia au lansat o campanie cibernetică globală pentru a obţine acces la conturi Signal şi WhatsApp folosite de oficiali şi alte ţinte sensibile.

Reprezentanţii Signal au declarat că atacurile au fost realizate prin campanii sofisticate de phishing menite să convingă utilizatorii să ofere informaţii sensibile şi că infrastructura şi criptarea aplicaţiei nu au fost compromise.