Finaliștii campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu lansează o rachetă supersonică din SUA

Tinerii ingineri români, membri ai echipei 2SPACE, finaliști ai campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vor lansa, în următoarele zile, din SUA, racheta supersonică „Project YODA”.

Lansarea va avea loc în cadrul International Rocket Engineering Competition (IREC) 2025, unul dintre cele mai prestigioase evenimente de inginerie aerospațială pentru studenți și tineri cercetători din întreaga lume. Competiția se desfășoară în Midland, Texas, în perioada 9-14 iunie și atrage peste 150 de echipe din 20 de țări, fiecare aducând propriile inovații tehnologice și soluții de ultimă oră. IREC este considerată de specialiștii din domeniu o arenă în care viitorii lideri în inginerie aerospațială testează și demonstrează tehnologii avansate care ar putea revoluționa industria spațială globală.

„Avem cea mai puternică rachetă din sud-vestul europei. Am început cu cea mai mare competiţie europeană pe partea de rachete supersonice şi în momentul de faţă suntem deja la a 3-a participare la cea mai mare competiţie. Racheta în faza de design are 3 metri și 35 de kg. Racheta pe care noi am creat-o atinge 9.000 de metri altitudine în aproximativ 1 minut”, spune liderul echipei 2Space Cătălin Chelmuș.

„Project YODA”, racheta proiectată și realizată 100% de echipa 2Space, reprezintă o combinație între tehnologia de vârf, creativitatea inginerească și ambiția de a pune România pe harta globală a explorării spațiale.

Publicul larg va avea ocazia să urmărească lansarea în direct, care va fi vizionată pe pagina de Facebook a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, fiind astfel martor la un moment special pentru comunitatea științifică internațională.