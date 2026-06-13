Firmele românești, pe ultimele locuri în UE la utilizarea rețelelor de socializare

Aproape două treimi (63,6%) dintre firmele cu cel puțin 10 angajați din Uniunea Europeană au utilizat anul trecut cel puțin o rețea de socializare, în creștere de la 61,1% în 2023, arată datele publicate vineri de Eurostat.

În rândul statelor membre, Malta a avut cea mai mare pondere a firmelor care au utilizat rețelele de socializare (88,2%), urmată de Finlanda (87,6%) și Danemarca (86,1%), în timp ce Bulgaria (41,5%), Croația (46,0%), Ungaria (47,3%), Polonia (47,53) și România (48,07%) au raportat cele mai mici ponderi.

Utilizarea rețelelor de socializare a fost mai mare în rândul firmelor mai mari din UE. În rândul firmelor mici, 60,6% au utilizat rețelele de socializare. Această pondere a crescut la 76,2% pentru firmele medii și 89,1% pentru firmele mari.

În funcție de domeniul de activitate, în 2025, peste trei sferturi dintre firmele din sectorul informației și comunicațiilor (83,15%) și din sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică (78,25%) au raportat utilizarea unei rețele de socializare. În schimb, mai puțin de jumătate dintre firmele care operează în transport și depozitare (44,6%) și în construcții (49,97%) au utilizat o rețea de socializare.

Comparativ cu situația din anul 2016, utilizarea rețelelor de socializare a crescut cel mai mult în Franța (33,39 puncte procentuale) și Letonia (31,11 puncte procentuale), în timp ce Irlanda (6,08 puncte procentuale) și Croația (4,45 puncte procentuale) au înregistrat cele mai mici creșteri.

În cazul României, utilizarea rețelelor de socializare de către firme a crescut de la 30,03% în 2016, până la 48,07% în 3035.

Firmele utilizează rețelele de socializare, de exemplu, pentru a-și spori prezența online, a îmbunătăți marketingul, a comunica cu partenerii, clienții și alte organizații și a facilita colaborarea și schimbul de cunoștințe.