Fitch: Ratingurile statelor est-europene vor fi coborâte în masă dacă disputa cu privire la Groenlanda va fractura NATO

Europa ar putea fi afectată de un val de retrogradări cu o treaptă a ratingurilor de țară, dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fractura NATO, a declarat joi principalul analist pentru ratinguri suverane de la agenția Fitch Ratings, potrivit Reuters.’

Fitch aplică deja o ‘ajustare’ de o treaptă pentru ratingurile suverane din zonele geopolitice fierbinți, cum ar fi Israelul, Taiwanul și Coreea de Sud, pentru a reflecta riscurile crescute. Agenția ar putea lua în considerare o abordare similară în Europa, dacă alianța de apărare slăbește, a precizat James Longsdon, șeful departamentului de ratinguri suverane de la Fitch.

‘Evident, acesta este singurul lucru pe care ar trebui să-l analizăm pentru emitent suveran din Europa, unde trebuie să ne gândim structural la asta’, a spus Longsdon într-un interviu pentru Reuters.

Premierul danez Mette Frederiksen, care a avertizat că un conflict cu SUA privind Groenlanda ar însemna sfârșitul NATO, a declarat joi pentru Reuters că există în continuare un ‘dezacord fundamental’ cu SUA, după ce președintele Donald Trump a insistat din nou că SUA ‘are nevoie’ de Groenlanda.

Longsdon a subliniat că Fitch va ‘trebui să vadă mai întâi cum evoluează situația’ și că orice acțiune de rating va necesita o evaluare atentă, deși apropierea de Rusia ar fi un factor crucial. ‘Ar putea fi acolo unde simți că vulnerabilitatea la un eveniment geopolitic ar fi cea mai evidentă. Aceasta este regula generală, deci cu cât ești mai departe de Rusia, cu atât este mai puțin probabil să se întâmple asta’, a spus Longsdon.

Cu toate acestea, Longsdon a spus că este puțin probabil ca tensiunile legate de Groenlanda să afecteze ratingul AAA atribuit Danemarcei. Această țară nordică face parte dintr-un grup mic de țări europene cu cel mai mare rating, alături de Germania, Elveția și Norvegia, și are unul dintre cele mai scăzute niveluri de îndatorare din clubul țărilor cu rating AAA.

‘Groenlanda este o masă mare de pământ, dar din punct de vedere economic și fiscal are o importanță mică pentru Danemarca. Ratingul AAA atribuit Danemarcei este unul foarte solid, așa că apreciez că doar diferența de mărime face foarte greu de imaginat o situație care ar fi atât de semnificativă’, a spus James Longsdon.