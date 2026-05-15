Nazare: Îmbunătățirea ratingului CEC Bank de către Fitch e o confirmare că măsurile de consolidare au produs rezultate

‘Îmbunătățirea ratingului CEC Bank de către Fitch este o confirmare că măsurile de consolidare luate în ultimii ani au produs rezultate. Este și un semnal că relația instituțională serioasă și transparentă cu agențiile de rating contează – acestea urmăresc consecvență, disciplină financiară și capacitatea de a implementa reforme. Vom continua să susținem dezvoltarea CEC Bank, pentru că o bancă publică solidă înseamnă mai multă capacitate de finanțare pentru economie, investiții și antreprenori români’, a subliniat Alexandru Nazare, citat într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Agenția de rating Fitch Ratings a îmbunătățit ratingul de emitent pe termen lung al băncii la BB+, de la BB, cu perspectivă stabilă. În același timp, Fitch a acordat calificativul BBB- pentru depozitele pe termen lung, semnalând o capacitate solidă a băncii de a-și onora obligațiile față de deponenți.

Potrivit comunicatului, decizia Fitch reflectă consolidarea profilului financiar al CEC Bank, nivelul solid de capitalizare și modul prudent de administrare a riscurilor.

‘În analiza publicată, agenția evidențiază și capacitatea băncii de a face față unor scenarii economice adverse, inclusiv prin instrumentele suplimentare de protecție financiară dezvoltate în ultimii ani. Upgrade-ul vine într-un context de transformare accelerată a CEC Bank, care și-a consolidat poziția în sistemul bancar prin investiții în digitalizare, extinderea serviciilor și creșterea capacității de finanțare a economiei românești’, se subliniază în comunicat.

Sursa citată precizează că, pentru Ministerul Finanțelor, acționarul majoritar al CEC Bank, îmbunătățirea ratingului confirmă că strategia de consolidare a băncii produce rezultate și întărește rolul acesteia în finanțarea economiei românești.

‘CEC Bank joacă un rol important în finanțarea economiei, de la IMM-uri și agricultură până la proiecte de investiții și infrastructură locală. În acest context, Ministerul Finanțelor consideră consolidarea băncii un element strategic pentru dezvoltarea pieței financiare locale și pentru creșterea accesului la finanțare’, se mai arată în comuniat.