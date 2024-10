Florin Barbu: „Este normal să promovăm sectorul avicol. Peste 50% din ceea ce producem în România pleacă la export”

România are un grad de autosuficienţă de peste 150% atât la carnea de pui cât şi la ouă, iar peste 50% din producţie pleacă la export, astfel încât este normal să promovăm sectorul avicol, unul foarte important pentru noi, a afirmat sâmbătă ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

„Avem un grad de autosuficienţă de peste 150% atât la carnea de pui, cât şi la ouă, şi acum două săptămâni am luat o decizie pentru că piaţa a fost invadată cu ouă din Ucraina. Am licenţiat aceste produse. Procesatorii pot solicita licenţe de import din Ucraina în cazul în care în România nu sunt stocuri atât de carne de pui, cât şi de ouă. În cazul în care vin la licenţă, noi îndreptăm procesatorii români către producătorii noştri locali. Este normal să promovăm acest sector. Este un sector foarte important pentru noi pentru că peste 50% din ceea ce producem în România pleacă la export. Este un pui de calitate, avem şi puiul vegetarian. Şi la ouă se merge pe sistem bio”, a subliniat ministrul de resort, care a fost prezent la Târgul de carne de pasăre şi ouă din curtea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Florin Barbu a amintit că ouăle româneşti sunt căutate în multe ţări şi a precizat că au fost deschise pieţe noi, în Franţa şi Italia.

„Am deschis pieţe, am avut discuţii cu omologii mei din aceste state şi în continuare Ministerul Agriculturii, prin Programul Naţional Strategic, a scos o alocare separată pentru sectorul avicol. Vrem să ne dezvoltăm foarte mult în acest sector. Ministerul Agriculturii a finalizat deja cele nouă milioane de locuri de cazare pe care le-am început în 15 iunie 2023, proiecte foarte importante pentru dezvoltarea fermelor. Au fost proiecte derulate prin Ministerul Agricultorii, prin Direcţia Agricolă, decontările au mers foarte bine şi ceea ce vedem aici sunt puii care au fost crescuţi, deja sunt populate aceste ferme. În continuare vom deschide noi sesiuni de proiecte atât pe porc, cât şi pe pasăre în România, pentru că aşa cum am ajuns ca, într-un an de zile, să creştem capacitatea internă cu 20-30% la carne de pui, aşa vom face în următorii 4 ani şi cu porcul”, a precizat Barbu.

Ministrul Agriculturii a arătat, în context, că în plata pe bunăstare a fost consemnată o creştere de un milion de capete la porc, iar anul viitor, în martie, România va produce 1,5 milioane de purcei astfel încât aceştia să poată fi integraţi în fermele de gras.

„Susţinem în continuare producătorii, ştim că au avut anumite perioade în care preţul la cereale a fost foarte mare. Noi am intervenit prompt, am dat subvenţii din Guvernul României pe UVM, atât la porc, cât şi la pasăre şi bineînţeles, vom susţine în continuare şi măsurile pe bunăstare pe care le avem pe subvenţii de la Uniunea Europeană. Vom majora aceste subvenţii astfel încât să România să devină în sectorul zootehnic, avicol şi porc, unul dintre cele mai puternice din din Europa”, a subliniat acesta.

El a amintit că mulţi producători şi fabrici de procesare au accesat Programul Investalim.

„Aşa cum spuneam, vom finaliza pe parte de Investalim în următorii 4 ani aproape un miliard de euro în procesare, dar complementar am suplimentat sumele şi pe DR 22, pe Programul Strategic, de aproape 600 de milioane de euro. Asta înseamnă că semnăm contracte până la sfârşitul anului de 1,5 – 1,6 miliarde euro în procesare. Şi o spun şi din analiza noastră şi din datele Eurostat: dacă în în următorii 4 ani ne ţinem de treabă şi dezvoltăm aceste ferme şi partea de procesare, România va fi lider în sud-estul Europei”, a mai precizat şeful de la Agricultură.

Referitor la preţul produselor cu adaosul plafonat, Florin Barbu a vorbit despre scăderi de preţuri cuprinse între 17% şi 32%.

„Produsele care au fost plafonate prin ordonanţa pe care noi am aprobat-o ca lege în Parlamentul României şi este până pe 31 decembrie anul acesta în vigoare arată scăderi de preţuri între 17% şi peste 32%. Legumele au o creştere în perioada aceasta pentru că am finanţat foarte mult bazinul legumicol din România, am dat foarte multe proiecte şi am instalat foarte mulţi fermieri tineri cu 70.000 euro şi bineînţeles, atunci când scoţi legume în această perioadă, costurile sunt mai mari. Dar, dacă facem o medie anuală a legumelor din bazinul legumicol, preţurile sunt mult mai mici ca în anul 2023 şi din raportul Consiliului Concurenţei pe ordonanţa de plafonare reiese că legumele au avut o scădere şi cu 14-15%. Important este în România în continuare să avem legume tot timpul anului”, a susţinut ministrul de resort.

Pe de altă parte, acesta consideră că nu vor exista scumpiri la carnea de porc până în sărbători.

„Eu nu cred că vor fi creşteri la carnea de porc. Este plafonat adaosul comercial la carnea de porc. Probabil atunci când ai plafonare de adaos comercial şi nu poţi pune mai mult de 20% adaos comercial în România, se face o fişă de cost, probabil le-au crescut alte cheltuieli ale operatorilor, atât în procesare, cât şi în retail, probabil alte cheltuieli colaterale”, a precizat ministrul Agriculturii, răspunzând astfel unei întrebări cu privire la o eventuală scumpire a cărnii de porc înainte de sărbători”.