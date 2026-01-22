Florin Jianu: Proiectul de țară al României în perioada următoare trebuie să fie aderarea la Euro

Proiectul de țară al României în perioada următoare trebuie să fie aderarea la moneda Euro, a declarat președintele IMM România, Florin Jianu, într-o conferință de presă.

”Proiectul de țară al României în perioada următoare trebui să fie aderarea la Euro, care presupune, desigur, îndeplinirea unor criterii de convergență. Considerăm că este foarte important ca economia, societatea românească, să aibă o direcție și un proiect de de țară”, a spus Jianu.

El a amintit că în anul 2027 se vor împlini 20 de ani de la aderare de României la Uniunea Europeană, fiind un moment prielnic pentru asumarea unui proiect de țară de aderare la zona Euro.

Conform IMM România, pentru a adopta moneda euro, un stat membru al UE trebuie să demonstreze un grad ridicat de convergență economică durabilă și să asigure compatibilitate juridică deplină cu cadrul monetar al UE. În practică, aceasta înseamnă îndeplinirea cerințelor bazate pe tratat, evaluate în Rapoartele de convergență ale Comisiei Europene și ale BCE.

Rapoartele de convergență se elaborează o dată la doi ani sau mai des, dacă este necesar.

Adoptarea monedei euro implică o compatibilitate juridică (legislație națională aliniată). De asemenea, aceasta îndeplinirea celor patru criterii de convergență de la Maastricht: stabilitatea prețurilor (inflația); finanțe publice solide; rate ale dobânzii pe termen lung; stabilitatea cursului de schimb.

Pe de altă parte, IMM România a înființat un Departament de Afaceri Europene, care funcționează ca un centru de expertiză pentru organizațiile patronale și IMM-uri. Acesta are rolul de a monitoriza, analiza și anticipa principalele politici și reglementări europene cu impact direct asupra mediului de afaceri din România.

În acest scop, vor fi elaborate periodic analize strategice privind: directivele europene cu impact asupra pieței muncii și costurilor salariale; inteligența artificială și transformarea modelelor de business; politica industrială europeană și competitivitatea IMM-urilor; tranziția verde și digitală (Green Deal, Fit for 55); migrația forței de muncă și ocuparea sustenabilă.

Toate materialele vor fi centralizate într-un portal digital dedicat denumit ”Afaceri Europene”, integrat în platforma www.immromania.eu.