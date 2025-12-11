FMI cere Chinei să reducă exporturile și să majoreze consumul

Fondul Monetar Internațional (FMI) a cerut Chinei ”să facă alegerea curajoasă” de a accelera reformele structurale, pe fondul sporirii presiunilor asupra celei de-a doua economii mondiale de a se orienta spre un model condus de consum și a reduce dependența de exporturi, transmite Reuters.

China este pur și simplu prea mare pentru a genera mai multă creștere de pe urma exporturilor, și continuarea dependenței de creșterea bazată pe export riscă să amplifice tensiunile comerciale globale, a afirmat directorul general Kristalina Georgieva, la conferința de presă unde a prezentat concluziile analizei FMI a economiei de 19.000 miliarde de dolari.

”Sunt necesare alegeri curajoase și acțiuni politice determinate”, a adăugat Georgieva, punând presiune pe autoritățile de la Beijing să adopte un pachet cuprinzător de politici macroeconomice, inclusiv noi măsuri de stimulare fiscală și o relaxare monetare mai accentuată, alături de măsuri țintite pentru a ține sub control datoria autorităților locale, rezolvarea crizei din sectorul imobiliar și îmbunătățirea asistenței sociale.

Majorarea cheltuielilor sociale și accelerarea reformării Hukou – sistemul intern de pașapoarte din China care din 1950 leagă în mare măsură destinele oamenilor de locul lor de origine – ar putea spori consumul cu până la trei puncte procentuale din PIB, a adăugat șeful FMI.

De asemenea, rezolvarea crizei din sectorul imobiliar în următorii trei ani – care afectează semnificativ cererea pe plan intern, în condițiile în care aproximativ 70% din averea gospodăriilor chineze este în sectorul imobiliar – va necesita din partea Chinei cheltuieli de 5% din PIB, previzionează FMI.

”Cerem o atenție sporită pentru rezolvarea acestei probleme. Le numim ‘firme zombi’. Să le lăsăm să dispară”, a declarat Georgieva, încurajând oficialii să accelereze ieșirea de pe piață a dezvoltatorilor imobiliari ineficienți.

Nu este în interesul Chinei să provoace partenerii săi comerciali să impună restricții importurilor chineze, din cauza temerilor că un flux de mărfuri ieftine ar devasta sectoarele lor industriale, a avertizat șefa FMI.

FMI a îmbunătățit previziunile privind creșterea economiei Chinei în 2025 la 5%, de la un nivel de 4,8% previzionat anterior, pe fondul majorării exporturilor, și a revizuit în creștere previziunile pentru 2026 la 4,5%, de la un nivel de 4,2% previzionat anterior.

Anul acesta, exporturile nete au constituit 1,1% din creșterea PIB-ul Chinei, a afirmat directorul general al FMI, în timp ce economia chineză ar urma să contribuie cu 30% la creșterea economiei globale.

Economiștii acuză Beijingul că a beneficiat prea mult timp de pe urma unei monede subevaluate.

”Nu am recomandat în mod explicit aprecierea renminbi (RMB). Am vrea să vedem China cu o rată de schimb flexibilă în ambele sensuri, în sus și în jos”, a adăugat Georgieva.

Excedentul balanței comerciale a Chinei înregistrat în primele 11 luni ale acestui an a depășit, pentru prima dată, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, în condițiile în care exporturile în restul lumii au compensat scăderea puternică a livrărilor în SUA, arată cifrele oficiale publicate luni.

Administrația vamală chineză a informat că soldul pozitiv înregistrat de China de pe urma schimburilor comerciale cu restul lumii în perioada ianuarie-noiembrie 2025 a urcat la 1.080 miliarde de dolari.

China și Statele Unite s-au angajat într-un război comercial în 2025, în urma revenirii lui Donald Trump la Casa Albă. Un summit între președintele SUA și omologul său chinez Xi Jinping, care a avut loc pe 30 octombrie în Coreea de Sud, a dus la măsuri reciproce de destindere, cel puțin temporare.

Exporturile au fost motorul economiei chineze timp de ani de zile, afectată de un consum intern lent și o criză prelungită a datoriilor în vastul sector imobiliar. China se confruntă, de asemenea, cu un șomaj ridicat în rândul tinerilor și o populație care îmbătrânește rapid.

În acest context, partenerii europeni ai Chinei sunt alarmați să vadă cum produsele chinezești le inundă piețele, ca urmare a războiului comercial cu Statele Unite. Europenii îndeamnă China să-și stimuleze consumul intern.

Președintele francez Emmanuel Macron, care tocmai s-a întors din China, unde a susținut cauza europeană, a amenințat duminică Beijingul cu tarife ”în lunile următoare” în cazul în care nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial în continuă creștere cu UE. Protecționismul administrației Trump ”exacerbează problemele noastre prin redirecționarea masivă a fluxurilor chinezești către piețele noastre”, a declarat Macron pentru cotidianul francez Les Echos.

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, s-a aflat în China până marți. Relațiile dintre Berlin și Beijing, deja tensionate de dezacorduri geopolitice, s-au răcit și mai mult în ultimele luni pe fondul tensiunilor comerciale dintre UE și China. Acest lucru nu a împiedicat China să redevină principalul partener comercial al Germaniei în acest an, înlocuind Statele Unite.