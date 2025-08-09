Ford amână noile versiuni electrice și se concentrează pe vehicule mai accesibile și mai mici

Ford Motor a anunțat că amână lansarea următoarelor două generații de vehicule electrice, concentrându-se pe modele mai accesibile și mai mici, transmite Reuters.

Producătorul auto american și-a informat recent furnizorii că noua camionetă complet electrică, care urma să fie produsă la fabrica din Tennessee, SUA, va fi fabricată în 2028, și nu în 2027, așa cum era planificat inițial. De asemenea, Ford a amânat producția furgonetei E-transit la uzina din Ohio din 2026 în 2028.

‘F-150 Lightning, cea mai bine vândută camionetă electrică din America, și E-Transit continuă să răspundă necesităților consumatorilor din prezent. Vom fi receptivi în ajustarea producției pentru a face față cerințelor pieței și solicitărilor clienților, în timp ce vizăm îmbunătățirea profitabilității’, se arată într-un comunicat al companiei.

Producătorii auto din China au redus costurile cu vehiculele electrice (EV) și oferă cumpărătorilor modele la prețuri mai reduse. Ca răspuns la aceste presiuni, Ford și alte companii auto se concentrează pe producerea unor vehicule mai accesibile, în special mașini mai mici.

‘Piața din SUA a vehiculelor complet electrice arată clar: mașini mici folosite pentru navetă și plimbări în oraș’, a afirmat directorul general al Ford, Jim Farley.

Anterior, Ford estimase că anul acesta va înregistra pierderi de până la 5,5 miliarde de dolari la divizia de vehicule electrice și operațiuni software.

Anul trecut, compania a renunțat la planurile de a lansa trei SUV-uri electrice.