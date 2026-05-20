AIE: Aproape 30% din automobilele vândute în 2026 vor fi electrice, iar China va domina sectorul

Aproape 30% din automobilele vândute la nivel mondial în 2026 vor fi modele electrice, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care prognozează că în acest an la nivel mondial vor fi vândute 23 de milioane de automobile electrice, aproape o treime din piața globală de mașini noi, iar China va domina sectorul, informează EFE.

Raportul ‘Global EV Outlook’, publicat miercuri de AIE, analizează tendințele pieței și politicile publice legate de implementarea vehiculelor electrice și a infrastructurii de încărcare, precum și impactul acestora asupra cererii de energie electrică și petrol și a emisiilor. De asemenea, raportul include datele preliminare pentru primele luni ale anului 2026, într-un context marcat de criza energetică rezultată din războiul din Orientul Mijlociu.

În 2025, vânzările globale de vehicule electrice au crescut cu 20%, depășind 20 de milioane de unități, ceea ce înseamnă că un sfert din vehicule noi vândute la nivel mondial au fost modele electrice. În aproape 40 de țări, aceste modele au reprezentat deja cel puțin 10% din înmatriculările de vehicule noi, conform studiului AIE.

După țara de origine, producătorii chinezi au reprezentat aproximativ 60% din vânzările globale de vehicule electrice în 2025, în timp ce producătorii europeni și nord-americani au deținut fiecare aproximativ 15%.

Raportul indică faptul că schimbările cadrului de reglementare din China și Statele Unite au dus la o scădere de 8% față de anul precedent a vânzărilor globale de vehicule electrice în primul trimestru al anului 2026. Cu toate acestea, această contracție generală a fost compensată de o creștere puternică în unele regiuni: vânzările au crescut cu aproape 30% în Europa, cu 80% în Asia-Pacific (excluzând China) și cu 75% în America Latină. AIE subliniază creșterea competitivității costurilor vehiculelor electrice pe piețele cheie, ceea ce ar putea susține cererea într-un context de incertitudine privind prețurile combustibililor fosili.

Agenția cu sediul la Paris estimează că, chiar și fără noi politici de stimulare, flota globală de vehicule electrice (excluzând motocicletele și tricicletele) ar putea ajunge la 510 milioane până în 2035, comparativ cu aproximativ 80 de milioane în prezent.

‘Vânzările de mașini electrice au atins niveluri record în aproape 100 de țări, reprezentând o schimbare structurală pentru piața auto și sistemul energetic global’, a declarat directorul AIE, Fatih Birol. Oficialul a adăugat că scăderea prețurilor bateriilor și potențialele răspunsuri la criza energetică ‘ar putea da un nou impuls’ sectorului.

Raportul subliniază, de asemenea, creșterea puternică a camioanelor electrice, ale căror vânzări sunt așteptate să se dubleze până în 2025, China fiind piața lider. În segmentul vehiculelor cu două și trei roți, cea mai electrificată parte a transportului rutier, expansiunea continuă.

Pe regiuni, Asia de Sud-Est se remarcă ca una dintre cele mai dinamice zone, cu dublarea vânzărilor de automobile electrice în 2025 și o cotă de piață care se apropie de 20%. Prognozele indică faptul că ponderea automobilelor electrice ar putea ajunge la 60% până în 2035, impulsionată de politici de sprijin și stimulente fiscale în țări precum Vietnam.

China rămâne cel mai mare centru de producție de vehicule electrice din lume, producând aproape trei sferturi din cele aproximativ 22 de milioane de mașini electrice fabricate la nivel global anul trecut. Pe măsură ce producția a depășit cererea internă, exporturile de mașini electrice chinezești s-au dublat, ajungând la un nivel record de peste 2,5 milioane.

În afara celor trei piețe principale de vehicule electrice (China, Europa și Statele Unite), 55% din mașinile electrice vândute în restul lumii au fost importate din China, comparativ cu mai puțin de 5% în urmă cu doar cinci ani. China își menține, de asemenea, dominația în lanțurile de aprovizionare cu vehicule electrice, reprezentând peste 80% din producția de celule de baterii în 2025 și cote chiar mai mari în producția de materiale cheie pentru baterii.