Ford îşi menţine estimarea de profit anual după un nou incendiu la furnizorul de aluminiu Novelis

Ford Motor îşi menţine previziunile privind profitul înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) pentru 2025, între 6 şi 6,5 miliarde de dolari, în ciuda unui nou incendiu izbucnit în această săptămână la uzina Novelis din New York, unul dintre principalii săi furnizori de aluminiu, relatează Reuters.

Acţiunile Ford au urcat cu aproximativ 4% în timpul şedinţei de vineri, investitorii reacţionând pozitiv după ce producătorul auto a reafirmat estimarea pe care o revizuise deja în urma incendiului devastator de la aceeaşi uzină în septembrie.

În octombrie, Ford a redus prognoza de profit, avertizând că incidentul iniţial ar putea provoca un impact brut de până la 2 miliarde de dolari. Compania a transmis atunci că intenţionează să recupereze aproximativ 1 miliard de dolari anul viitor, prin creşterea producţiei în anumite fabrici de camioane.

Ford este un client major al grupului Novelis, având în vedere că pickup-urile sale folosesc în mare parte caroserii din aluminiu. După incendiul din septembrie de la fabrica din Oswego, New York, producătorul auto a suspendat pe termen nedeterminat producţia pickup-ului electric F-150 Lightning, iar fabricarea versiunii pe benzină F-150 a fost, de asemenea, afectată.

În octombrie, Novelis a declarat că intenţionează să reia operaţiunile în zona afectată a uzinei până la sfârşitul lunii decembrie, accelerând termenul faţă de estimarea anterioară, care prevedea reluarea în primul trimestru din 2026. Ford nu a menţionat vineri nicio modificare a acestui calendar.

”Novelis şi Ford vor continua să ofere actualizări pe măsură ce apar noi informaţii”, se arată în comunicatul companiei.