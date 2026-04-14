Șeful Ford spune că producătorii auto chinezi ar trebui ținuți departe de SUA

Directorul general al Ford Motor Co, Jim Farley, spune că acordarea permisiunii producătorilor auto chinezi de a-și vinde mașinile în SUA ar fi ‘devastatoare’ pentru producția americană de automobile, transmite Bloomberg.

‘Nu ar trebui să-i lăsăm să intre în țara noastră’, a declarat Jim Farley luni, în timpul unei apariții la emisiunea Fox & Friends de la Fox News. ‘Producția de automobile este inima și sufletul țării noastre și, pentru noi, a pierde acest lucru în favoarea exporturilor ar fi devastator’, a adăugat Farley.

SUA aplică în prezent tarife vamale suplimentare de 100% pentru vehiculele electrice fabricate în China, ceea ce a exclus practic producători auto precum BYD Co și Xiaomi Corp de pe piața americană.

Dar mașinile chineze low-cost și high-tech cuceresc teren în restul lumii. Un exemplu este Mexicul, unde grupul BYD este responsabil pentru șapte din zece vehicule electrice și hibride plug-in vândute pe această piață, precum și Canada, care a semnat recent un acord cu China pentru a importa 49.000 de automobile pe an.

‘Sper din tot sufletul să nu le permitem să treacă granița’, a spus Farley despre mașinile chinezești din Canada. Ținerea acestor vehicule în afara Americii ar trebui să aibă un ‘impact mare’ asupra viitoarelor negocieri de revizuire a acordului comercial dintre SUA, Canada și Mexic, a adăugat șeful Ford.

Acestea sunt unele dintre cele mai dure comentarii făcute până acum de șeful Ford cu privire la amenințarea reprezentată de producătorii auto chinezi.

Jim Farley susține că ‘sprijinul direct imens’ pe care producătorii auto chinezi îl primesc din partea Guvernului lor le oferă un avantaj incorect pentru a reduce prețurile și a decima producătorii auto autohtoni din SUA.

‘Nu există nicio șansă ca aceasta să fie o luptă corectă’, a spus Jim Farley.

De asemenea, șeful Ford a tras un semnal de alarmă cu privire la riscurile de securitate națională pe care le-ar putea reprezenta permiterea vehiculelor chineze încărcate cu tehnologie să ruleze pe drumurile americane.

‘Toate aceste vehicule au 10 camere. Pot colecta o mulțime de date’, a spus Farley.

Președintele american Donald Trump a declarat în ianuarie că este dispus să ‘lase China să intre’ atâta timp cât construiește fabrici și angajează lucrători americani. Ulterior, Farley le-a spus oficialilor administrației Trump că producătorii auto chinezi ar trebui să fie nevoiți să formeze societăți mixte în care producătorii auto americani să dețină pachete de control pentru a putea construi mașini în America, a relatat Bloomberg.

Trump va călători luna viitoare la Beijing pentru un summit cu liderul chinez Xi Jinping.