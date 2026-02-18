Ford mizează pe tehnologia electrică de 48V, inspirată de Tesla, pentru o nouă generaţie de camionete electrice

Ford Motor a anunţat că noua sa generaţie de vehicule electrice, în care investeşte aproximativ 5 miliarde de dolari până în 2027, va integra o arhitectură electrică de 48 de volţi, tehnologie popularizată în SUA de Tesla prin modelul Cybertruck, transmite CNBC.

Industria auto a utilizat în mod tradiţional sisteme de 12 volţi cu baterii plumb-acid pentru alimentarea componentelor auxiliare, însă această soluţie a generat probleme şi rechemări în service, inclusiv în cazul unor vehicule electrice. Noua arhitectură de 48V foloseşte bateria de înaltă tensiune a vehiculului electric pentru a alimenta toate sistemele, îmbunătăţind eficienţa, reducând greutatea şi permiţând o capacitate electrică mai mare. Tensiunea poate fi coborâtă la 12V prin intermediul unor unităţi electronice de control moderne.

Ford intenţionează să lanseze în 2027 o camionetă electrică compactă, cu un preţ estimat la aproximativ 30.000 de dolari, construită pe o platformă comună denumită Universal Electric Vehicle (UEV).

Compania susţine că noile modele vor avea costuri comparabile cu cele ale vehiculelor pe benzină, prin reducerea numărului de componente cu 20%, cu 25% mai puţine elemente de fixare şi un timp de asamblare cu 15% mai rapid.

Directorul general Jim Farley a descris proiectul drept un moment de cotitură pentru companie, comparabil cu lansarea Modelului T în urmă cu peste un secol. Oficialii Ford afirmă că noua arhitectură electrică este esenţială pentru a menţine competitivitatea în faţa Tesla şi a producătorilor chinezi în plină expansiune.

Pe lângă sistemul de 48V, Ford va utiliza şi tehnologia de ”gigacasting”, care permite înlocuirea a zeci de piese metalice mici cu componente mari turnate dintr-o singură bucată, reducând greutatea şi complexitatea structurii.

De exemplu, noua camionetă va avea doar două componente structurale principale în faţă şi în spate, faţă de 146 la modelul actual pe benzină Maverick.

Strategia vine într-un context dificil pentru piaţa vehiculelor electrice din SUA, unde vânzările au încetinit după reducerea stimulentelor federale.

Ford a anunţat recent ajustări contabile de 19,5 miliarde de dolari legate de revizuirea planurilor pentru vehicule electrice, însă a reiterat că va continua investiţiile în noua platformă electrică.