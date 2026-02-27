Ford recheamă 4,3 milioane de vehicule în SUA, din cauza unei erori software

Ford Motor a anunţat joi rechemarea a 4,3 milioane de pickup-uri şi SUV-uri în Statele Unite, după ce a identificat o eroare software care poate duce la nefuncţionarea frânelor în cazul tractării unei remorci şi la defectarea luminilor exterioare, transmite Reuters.

Rechemarea vizează modelele F-150 (2021–2026), F-250 Super Duty (2022–2026), Lincoln Navigator, Expedition, Maverick, precum şi unele unităţi Ranger şi E-Transit.

Problema apare atunci când, la tractarea unei remorci, modulul integrat al acesteia poate pierde comunicarea cu vehiculul, ceea ce poate duce la pierderea luminilor de frână şi semnalizare sau chiar la pierderea funcţiei de frânare a remorcii.

Ford va remedia situaţia printr-un update software over-the-air. National Highway Traffic Safety Administration a avertizat că defectarea luminilor sau a frânelor remorcii poate reduce controlul asupra acesteia şi creşte riscul de accident.

Constructorul auto a raportat 407 incidente care ar putea fi legate de această problemă, însă a precizat că nu are cunoştinţă despre accidente provocate direct de defect. Ford şi NHTSA au discutat cazul în cadrul unei întâlniri lunare în decembrie, iar compania a redeschis investigaţia în ianuarie, în urma observaţiilor autorităţilor.

Defecţiunea apare, de regulă, la pornirea vehiculului, atunci când comunicaţia cu remorca se întrerupe imediat după start.