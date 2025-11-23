Foxconn va investi anual până la 3 miliarde de dolari în inteligenţă artificială, iar preşedintele companiei estimează o consolidare iminentă în piaţa chineză de vehicule electrice

Divizia de cloud şi echipamente de reţea a Foxconn, care include servere pentru AI, a depăşit segmentul tradiţional de electronice de consum pentru al doilea trimestru consecutiv, marcând o schimbare rapidă în structura de venituri a furnizorului Apple.

Liu, aflat la conducerea Foxconn din 2019, a spus că piaţa chineză a vehiculelor electrice se îndreaptă spre o perioadă de consolidare pe fondul unei competiţii ”extrem de dure”.

Numeroase startupuri neprofitabile vor dispărea, iar sprijinul guvernamental nu poate susţine toţi producătorii din cea mai mare piaţă auto din lume, a precizat el.

”Nu fac bani”, a spus Liu despre mulţi dintre producătorii chinezi de vehicule electrice, anticipând că sectorul va deveni ”mult mai stabil” după o selecţie naturală. Semnele presiunii deja se văd, BYD raportând cea mai mare scădere trimestrială a profitului din ultimii peste patru ani şi reducându-şi ţinta de vânzări pentru 2025.

Foxconn, care anul trecut a amânat obiectivul de a atinge o cotă de 5% din piaţa globală a EV-urilor până în 2025, nu renunţă la planurile din domeniu, dar aşteaptă condiţii de piaţă mai favorabile pentru noi investiţii. Compania discută cu guvernul japonez posibile proiecte în AI şi vehicule electrice, a mai spus Liu, fără a oferi detalii.

El a subliniat că producţia locală de sisteme AI este esenţială pentru suveranitatea datelor şi a comparat evoluţia sectorului EV cu începuturile industriei PC din anii ’90, când competiţia intensă a determinat producătorii să externalizeze rapid o mare parte din producţie.

„Odată ce apare un exemplu de succes în outsourcing, ceilalţi vor urma. Exact asta am văzut şi pe piaţa PC-urilor”, a spus Liu.