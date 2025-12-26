Gazprom a livrat Chinei aproape 39 miliarde metri cubi de gaze în 2025 prin gazoductul Power of Siberia

Grupul rus Gazprom a furnizat Chinei 38,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale în 2025 prin gazoductul Power of Siberia, o creştere de aproape 20% faţă de anul precedent, a declarat joi directorul general al companiei, Alexei Miller, citat de Reuters.

”Până la finalul lui 2025, nu doar că am atins nivelul contractual de 38 de miliarde de metri cubi pentru livrările către China, dar vom furniza aproape 800 de milioane de metri cubi peste obligaţiile asumate prin contract”, a spus Miller în cadrul unei reuniuni dedicate rezultatelor preliminare ale companiei pentru acest an.

Datele confirmă informaţii apărute anterior, potrivit cărora exporturile de gaze ale Rusiei către China prin conducte urmau să ajungă la aproximativ 38,6–38,7 miliarde de metri cubi în 2025, faţă de 31 de miliarde în 2024, depăşind capacitatea anuală proiectată a conductei, de 38 de miliarde de metri cubi.

Gazprom a început livrările de gaze din estul Siberiei către China la sfârşitul anului 2019, prin gazoductul Power of Siberia 1, proiect devenit tot mai important pentru Rusia pe fondul reducerii exporturilor către Europa în urma sancţiunilor occidentale.

Miller afirmase încă din octombrie că livrările prin Power of Siberia vor depăşi nivelul de 38 de miliarde de metri cubi în acest an, consolidând rolul Chinei ca principală piaţă de export pentru gazele ruseşti.