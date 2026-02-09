Germania analizează interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, pe fondul temerilor legate de siguranţa online

Partidul conservator german CDU, condus de cancelarul Friedrich Merz, ia în calcul introducerea unei interdicţii pentru utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 16 ani, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind impactul negativ al mediului online asupra minorilor, relatează Reuters.

Măsura ar urma modelul Australiei, care anul trecut a devenit prima ţară ce a implementat o astfel de interdicţie.

Dennis Radtke, liderul aripii sindicale a CDU, a declarat pentru Reuters că ”dezvoltările dinamice ale reţelelor sociale depăşesc nivelul de alfabetizare media”, iar platformele au devenit ”un conglomerat de ură şi ştiri false”. Acesta susţine introducerea unei limite de vârstă similare celei din Australia.

Partenerii de coaliţie ai CDU, social-democraţii (SPD), au exprimat însă rezerve faţă de un astfel de demers. Johannes Schätzl, purtătorul de cuvânt pe politici digitale al SPD, consideră că platformele ar trebui să introducă propriile mecanisme eficiente de control, subliniind că reţelele sociale oferă şi oportunităţi pentru implicarea tinerilor şi formarea opiniilor.

Schätzl afirmă că ”o interdicţie totală” nu ar fi eficientă, insistând asupra necesităţii unor reguli clare şi a eliminării algoritmilor agresivi care recomandă conţinut inadecvat minorilor.

Ziarul Bild a relatat că organizaţia CDU din Schleswig-Holstein a depus o moţiune pentru dezbatere la congresul naţional al partidului din 20–21 februarie. Moţiunea propune un prag minim legal de 16 ani pentru accesul la platforme deschise, alături de verificarea obligatorie a vârstei. Documentul menţionează explicit TikTok, precum şi platformele Instagram şi Facebook deţinute de Meta.

Secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, a declarat că susţine limitarea strictă: ”Copiii au dreptul la copilărie. Trebuie să îi protejăm de ură, violenţă, crimă şi manipulare digitală. Pe reţelele sociale sunt expuşi la conţinut pe care nu îl pot înţelege şi procesa.”

În Germania există îngrijorări tot mai mari legate de riscurile la care sunt expuşi copiii online, precum cyberbullying, hărţuire şi discurs al urii. Anul trecut, guvernul a creat o comisie specială pentru protejarea minorilor în mediul digital, care îşi va prezenta raportul mai târziu în acest an.

Thorsten Schmiege, şeful organismului care coordonează autorităţile media la nivel de land, a declarat pentru Reuters că, dacă măsurile voluntare ale platformelor nu sunt suficiente, ”o interdicţie totală poate fi luată în considerare ca ultim pas.”