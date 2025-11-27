Germania rămâne principalul contributor net la bugetul UE în pofida recesiunii

Germania a rămas cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene în 2024, în pofida unei crize economice prelungite, deși plățile sale au scăzut semnificativ față de anii precedenți, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German IW și consultat miercuri de Reuters.

Anul trecut, cea mai mare economie a Europei a plătit cu 13,1 miliarde de euro mai mult la bugetul UE decât a primit. Cu toate acestea, problemele cu care se confruntă economia germană și-au pus amprenta, plățile nete fiind într-o tendință descendentă, ajungând la 19,7 miliarde de euro în 2022 și 17,4 miliarde de euro în 2023.

Franța s-a clasat pe locul al doilea cu plăți nete la bugetul UE de 4,8 miliarde de euro, urmată de Italia cu 1,6 miliarde de euro.

De cealaltă parte, Grecia a fost cel mai mare beneficiar net, cu 3,5 miliarde de euro, urmată de Polonia cu 2,9 miliarde de euro și România cu 2,7 miliarde de euro.

Pe cap de locuitor, cetățenii germani au plătit aproximativ 157 de euro net la bugetul UE, cea mai mare sumă, urmați de irlandezi cu 130 de euro.

‘Bugetul UE este o oglindă a relațiilor de putere economică din Europa’, a declarat analistul IW, Samina Sultan. Țările cu ritmuri ridicate de creștere, precum Polonia, primesc mai puțin sprijin, în timp ce ‘Germania și Franța sunt copiii problemă ai UE’. Prognozele arată că, și în acest an, Germania va înregistra o creștere economică sub media europeană, ceea ce înseamnă că este posibil să scadă în continuare contribuția sa netă, a spus Sultan.

Comisia Europeană a publicat statistici privind contributorii și beneficiarii neți la bugetul UE până în 2020, dar de atunci a încetat să mai facă acest lucru din motive politice, potrivit IW.