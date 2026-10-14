Germania se așteaptă la cea mai mică producție de vin de după 2010

Producția de vin a Germaniei este așteptată să coboare în acest an la cel mai mic nivel de după 2010, Institutul German al Vinului (DWI) mizând pe o producție cu aproximativ 20% sub media multianuală, relatează DPA.

În prognoza sa inițială, DWI a anunțat marți că producția din acest an ar urma să fie sub media multianuală de 8,7 milioane hectolitri.

Comparativ, în 2010 Germania a produs 7,1 milioane de hectolitri de vin și 7,7 milioane hectolitri anul trecut, a declarat purtătorul de cuvânt al DWI, Ernst Buscher, la sfârșitul culesului viei.

Potrivit lui Ernst Buscher, mulți struguri au rămas mici din cauza unei veri extrem de secetoase și însorite. În pofida unei recolte mai mici de struguri, vinificatorii germani se așteaptă la o calitate excepțională, a declarat Buscher.

Randamentele au variat considerabil în cadrul fiecărei regiuni, în funcție de vârsta viței-de-vie și de capacitatea solului de a reține apa. ‘În special viile mai vechi s-au adaptat la seceta tot mai accentuată din regiunile viticole din ultimii ani și, datorită rădăcinilor adânci, au rezistat remarcabil de bine la seceta din acest an’, a spus Buscher. În schimb, plantațiile mai tinere și cele situate pe soluri mai ușoare au suferit vizibil din cauza lipsei de apă și au necesitat irigare ori de câte ori a fost posibil.

În luna august, DWI a informat că, după o vară excepțional de călduroasă, culesul strugurilor în Germania a început mai devreme ca niciodată. Potrivit lui Ernst Buscher, recolta principală a început cu una până la două săptămâni mai devreme decât în ultimii ani și cu aproximativ patru săptămâni mai devreme decât acum 30 sau 40 de ani.