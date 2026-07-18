Gheorghiu: Instituții publice plătesc chirie unei companii publice pentru a ocupa o clădire publică

România are o companie de stat, Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A, cu 36 de angajați și 4 membri ai consiliului de administrație, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spațiile dintr-o clădire a statului către alte instituții ale statului, afirmă vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

‘Caragiale ar fi foarte invidios că n-a trăit să o vadă și pe asta: România are o companie de stat cu 36 de angajați și 4 membri ai consiliului de administrație, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spațiile dintr-o clădire a statului către alte instituții ale statului. Este vorba despre compania Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A. și ea administrează – ați ghicit – clădirea Palatul C.F.R. din București. Chiriașii ei sunt: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; Compania Națională de Căi Ferate CFR SA; CFR Călători; CFR Marfă; Autoritatea pentru Reforma Feroviară; Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; Telecomunicații C.F.R. SA. Toate aceste instituții publice îi plătesc chirie companiei publice pentru a ocupa o clădire publică’, a scris aceasta, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Oana Gheorghiu a reamintit că Palatul CFR este clădirea în care, în luna mai, 7 persoane au căzut în gol cu liftul, după efectuarea unor lucrări majore și înlocuirea cablurilor de tracțiune.

Potrivit sursei citate, Curtea de Conturi a identificat probleme severe de guvernanță în cazul acestei companii. Astfel, Palatul CFR nu fusese reevaluat din anul 2013, conducerea societății a funcționat timp îndelungat prin mandate provizorii, nu au fost stabiliți indicatori de performanță pentru administratori și directorul general iar limitele responsabilităților dintre conducerea executivă și Consiliul de Administrație nu au fost respectate întotdeauna.

‘Există și o problemă serioasă privind independența Consiliului de Administrație. Legea spune clar că majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți și că persoanele care lucrează în instituții publice nu pot fi considerate administratori independenți. Aceste reguli nu sunt recomandări. Ele sunt obligații legale. Cu toate astea, pe cine găsim în consiliul de administrație al acestei companii? Un director din Ministerul Transporturilor; un director executiv din Primăria Sector 2; un consilier general al Municipiului București; purtătorul de cuvânt al doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă’, precizează vicepremierul interimar.

Gheorghiu arată, totodată, că această companie nu înregistrează pierderi pentru că nici nu ar avea cum în condițiile în care obiectul de activitate este închirierea spațiilor din Palatul CFR către alte entități publice, de la care încasează suficienți bani cât să-și acopere costurile și să facă o rată de rentabilitate economică de 3,13% și rată de rentabilitate financiară de 3,22%.

Anual, sumele încasate de conducerea societății se ridică la 334.944 lei pentru membrii CA și 291.552 lei pentru directorul general, susține ea.

‘În ultimii 10 ani, compania a fost implicată în 177 procese penale, din care unul deschis împotriva Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în calitate de debitor. Ministerul Transporturilor a fost condus mai mereu de PSD. Șeful PSD Sorin Grindeanu a condus ministerul timp de aproape 4 ani, fiind succedat de unul dintre oamenii săi de încredere. Așa cum o demonstrează și inspecțiile ministrului interimar Radu Miruță din aceste zile, Ministerul Transporturilor a fost condus până acum haotic și în batjocură totală față de interesul și resursele statului. Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A. este doar una dintre cele peste 1.500 de companii ale statului român’, subliniază Oana Gheorghiu.