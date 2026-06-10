Gheorghiu: TAROM are datorii de 930 milioane lei și pierderi estimate la 186 milioane lei în 2025

Compania aeriană TAROM are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru 2025 pierderi de 186 de milioane de lei, susține vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, într-o postare publicată miercuri pe Facebook.



Aceasta precizează, de asemenea, că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, ‘mult sub țintele asumate’.

Potrivit vicepremierului interimar, profitul raportat de companie în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitatea operațională curentă.

‘În ultimii 10 ani a fost singurul an cu profit. În fapt, un profit fals’, a subliniat Oana Gheorghiu.

În context, ea apreciază că principala problemă a companiei nu este lipsa de potențial, ci lipsa unei guvernanțe eficiente.

‘Compania TAROM pare prinsă într-un cerc vicios în care se vând activele companiei pentru a acoperi pierderile, se amână deciziile dificile, iar conflictele de guvernanță blochează reforma’, a scris aceasta.

Vicepremierul interimar a arătat că, în urma analizelor efectuate și a discuțiilor cu managementul companiei, a constatat lipsa unei strategii coerente pe termen lung și a unei viziuni clare privind competitivitatea operatorului aerian.

‘Nu poți salva o companie strategică doar din discursuri patriotice. Nu poți cere performanță fără independența reală a Consiliului de Administrație, fără criterii profesionale reale, fără asumare managerială și fără o strategie industrială serioasă pentru aviația românească’, a afirmat Oana Gheorghiu.

Ea consideră că pentru redresarea TAROM sunt necesare un management de redresare, profesionalizarea guvernanței, obiective măsurabile, disciplină financiară și un parteneriat strategic.

Totodată, vicepremierul interimar a subliniat rolul strategic al companiei pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor este limitat.

‘Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăți doar pentru a mai cumpăra puțin timp’, a transmis Oana Gheorghiu.