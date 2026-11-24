Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, s-a întâlnit, marți, cu ambasadorul Republicii Franceze la București, Nicolas Warnery, context în care au discutat, printre altele, despre consolidarea securității în regiunea Mării Negre.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, agenda discuțiilor s-a concentrat pe dimensiunea de apărare a relației bilaterale, cooperarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cu accent pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, precum și pe prioritățile europene în domeniul apărării.

‘Ministrul Oprea a mulțumit partenerului francez pentru eforturile de consolidare a posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO și în zona Mării Negre. Oficialul român a evidențiat contribuția esențială la eforturile și proiectele aliate din România, în mod deosebit prin rolul de națiune-cadru a Grupului de Luptă NATO dislocat la Cincu, precum și prin intensificarea prezenței franceze în contextul actualelor evoluții de securitate’, se precizează în comunicat.

Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiune, în contextul conflictului din proximitatea României și al riscurilor din zona Mării Negre, subliniind importanța măsurilor concrete pentru creșterea securității și stabilității regionale, menționează sursa citată.

De asemenea, au abordat și aspecte legate de cooperarea în cadrul UE, în contextul eforturilor comune de consolidare a capacităților de apărare la nivel european.