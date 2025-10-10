Giganții industriali ruși concediază lucrători pentru că economia de război încetinește

De la căi ferate și automobile la metale, cărbune, diamante și ciment, unele dintre cele mai mari companii industriale din Rusia își trimit angajații în șomaj tehnic sau fac disponibilizări de personal, pe măsură ce economia de război încetinește, cererea internă stagnează, iar exporturile scad, transmite Reuters.

Eforturile de reducere a costurilor cu forța de muncă arată presiunile care există asupra economiei Rusiei, în contextul în care președintele Vladimir Putin și NATO, condusă de SUA, se confruntă în Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial, scrie Reuters.

Agenția a identificat șase companii din sectoarele minier și de transport din Rusia, multe dintre ele giganți industriali, care au redus săptămâna de lucru în încercarea de a diminua cheltuielile cu salariile fără a crește șomajul, potrivit unor surse din industrie.

Cemros, cel mai mare producător de ciment din Rusia, a trecut la o săptămână de lucru de patru zile până la sfârșitul anului pentru a păstra personalul, pe fondul unei scăderi accentuate a industriei construcțiilor și al unei creșteri a importurilor de ciment.

‘Aceasta este o măsură anticriză necesară. Scopul este să ne păstrăm tot personalul’, a declarat purtătorul de cuvânt al Cemros, Serghei Koșkin. Acesta a dezvăluit că majorarea importurilor din țări precum China, Iran și Belarus, combinată cu o scădere a numărului de case noi construite, a redus cererea de ciment. Cemros se așteaptă ca Rusia să consume mai puțin de 60 de milioane de tone de ciment în acest an, o cifră înregistrată ultima dată în timpul pandemiei de COVID.

Centrul rus pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt – un organism de analiză non-profit – susține că sectoarele economiei care nu au legătură cu armata s-au contractat cu 5,4% de la începutul anului. Centrul prognozează o încetinire majoră a ritmului de creștere a PIB-ului Rusiei, până la 0,7%-1,0% în acest an.

În 2022, anul în care Putin a ordonat trupe în Ucraina, economia s-a contractat cu 1,4%, dar apoi a depășit creșterea medie din G7, cu un avans de 4,1% în 2023 și 4,3% în 2024. Ministerul Economiei de la Moscova prognozează că în 2025 creșterea va încetini la doar 1,0%.

Putin a respins public avertismentele bancherilor de top conform cărora economia Rusiei stagnează. El spune că Guvernul încetinește economia pentru a menține controlul inflației – prognozată la 6,8% în acest an.

Totuși, companiile rusești se confruntă cu o listă tot mai mare de probleme, de la dobânzi ridicate și rubla puternică, până la scăderea cererii interne, piețe de export slabe din cauza sancțiunilor și importuri chinezești ieftine, potrivit economiștilor.

Căile Ferate Rusești, care are 700.000 de angajați, au cerut personalului de la sediul central să își ia trei zile libere suplimentare pe lună, pe cheltuiala proprie, pe lângă sărbătorile legale și zilele nelucrătoare, au declarat două surse pentru Reuters.

Uzina de Automobile Gorky (GAZ), un producător important de autoutilitare, care are cel puțin 20.000 de angajați, a trecut la o săptămână de lucru de 4 zile în august, la fel ca și producătorul de camioane Kamaz, cu aproximativ 30.000 de angajați.

Sindicatul de la Avtovaz, cel mai mare producător auto din Rusia, cu aproximativ 40.000 de angajați, a confirmat pentru Reuters că a început o săptămână de lucru de 4 zile, din 29 septembrie.

Alrosa, cel mai mare producător mondial de diamante brute, și-a redus cu 10% numărul de angajați, care nu sunt implicați direct în minerit, parțial prin scurtarea săptămânii de lucru. De asemenea, a întrerupt operațiunile la zăcămintele mai puțin profitabile, în primăvară și vară. Alrosa a declarat pentru Reuters că a încercat să minimizeze concedierile, dar nu a specificat câți angajați au fost disponibilizați.

În perioadele de recesiune anterioare, Rusia a salvat marii angajatori pentru a stopa nemulțumirea din multe dintre orașele industriale care se bazează adesea pe o singură întreprindere majoră. Căile Ferate Ruse și producătorii de automobile din țară au primit sprijin de stat în timpul crizei globale din 2008-2009 pentru a evita concedierile în masă. În 2022, Rusia a spus fabricilor de automobile să trimită personalul în șomaj tehnic, nu să îl concedieze.

Presiunile economice actuale au obligat deja guvernul să intervină în întreaga economie, de la producătorii de încălțăminte la cărbune și metale, oferind reduceri la transportul feroviar, amânarea impozitelor și sprijin de stat țintit.

Sectorul cărbunelui, care are aproximativ 150.000 de angajați, a fost grav afectat de scăderea exporturilor, potrivit oficialilor ruși. Vicepremierul Alexander Novak i-a spus lui Putin în aprilie că sănătatea financiară a sectorului se deteriorează, 30 de întreprinderi – care angajează aproximativ 15.000 de persoane și produc aproximativ 30 de milioane de tone anual – fiind în pericol de faliment.

În bazinul Kuznețk din Siberia, sau Kuzbass, care deține unele dintre cele mai mari zăcăminte de cărbune din lume, oficialii locali au declarat în septembrie că 18 din 151 de întreprinderi au fost închise.

Alexander Kotov, partener la firma rusă de consultanță NEFT Research, a declarat pentru Reuters că 19.000 de muncitori din industria cărbunelui au fost concediați în prima jumătate a anului 2025. ‘Dacă nu începem să salvăm urgent industria cărbunelui, aceasta ar putea fi lovită de un val de criză’, a spus Kotov.

Și în industria siderurgică a Rusiei există semne de probleme. Rusia ia în considerare un moratoriu asupra falimentelor din industria metalelor și o serie de alte măsuri, conform unui protocol al reuniunii Comisiei de Stabilitate Financiară a guvernului din 28 august.

Rusia este al cincilea cel mai mare producător de oțel din lume, cu o producție de aproximativ 71 de milioane de tone în 2024.

‘Există o reducere discretă a numărului de angajați în industria metalelor’, a declarat o sursă apropiată industriei, dând vina pe ratele ridicate ale dobânzilor, o rublă puternică și cererea slabă pe plan intern și internațional.