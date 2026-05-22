Comenzile noi din industria prelucrătoare, în scădere cu 2,7%, în primul trimestru

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au scăzut în termeni nominali cu 2,7% în primul trimestru al anului în curs, raportat la perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În martie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au crescut, în termeni nominali, față de luna anterioară, cu 16,9%, iar comparativ cu martie 2025 au rămas la același nivel.

Potrivit INS, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în primele trei luni ale anului în curs ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (-6,4%), industria bunurilor intermediare (-4,4%), industria bunurilor de capital (-1,4%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-1,3%).

Comenzile noi din industria prelucrătoare au urcat, în termeni nominali, în martie 2026, comparativ cu februarie 2026, pe fondul creșterilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (+34,2%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+11,1%), industria bunurilor de capital (+10,8%) și în industria bunurilor de uz curent (+0,2%).

În martie 2026 vs martie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare, în termeni nominali, au rămas la același nivel. Creșteri au înregistrat: industria bunurilor intermediare (+8,3%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (+6,2%), iar scăderi s-au consemnat în industria bunurilor de uz curent (-7,5%) și industria bunurilor de capital (-4,0%).