Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: Susţinem, de principiu, această creştere

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre majorarea salariului minim pe economie, că susţin, de principiu, această creştere, dar discuţia detaliată o vom face la buget, undeva la sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. El a mai arătat că între timp în vreo două săptămâni va fi gata acel raport financiar care să cuprindă execuţia la sfârşitul lunii octombrie, pentru a vedea deficitul la sfârşitul lunii octombrie.

Despre majorarea salariului minim pe economie, brut, de la 4.325 la 5.000 de lei, Grindeanu a răspuns: „Cred că trebuie să discutăm, aşa cum am spus şi în cazul pensiilor, dar acolo e obligatoriu să existe această indexare a pensiilor, să discutăm aplicat atunci când vom avea bugetul. Şi asta va fi, eu sper să începem să discutăm undeva la sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Pentru că, până atunci trebuie să existe în vreo două săptămâni acel raport financiar care să cuprindă execuţia la sfârşitul lunii octombrie, să vedem deficitul la sfârşitul lunii octombrie, pentru că eu consider că de atunci a fost preluat acest guvern”, a precizat Grindeanu.

El a menţionat că în şedinţa de guvern prim-ministrul „le-a cerut miniştilor ca în termen scurt să trimită din partea fiecărui minister tot ceea ce ţine de cheltuielile şi de sumele care sunt necesare pentru funcţionare până la sfârşitul anului şi pe de altă parte pentru facturi, investiţii, lucruri care nu au fost prinse în acest moment în buget”.

„Ştiu că asta le-a cerut prim-ministrul în şedinţa de guvern. De asemenea, la mijlocul acestei luni va exista şi prognoza de toamnă a Comisiei Europene şi aceste lucruri se vor vedea în mod clar în acest raport pe care l-am cerut ministrului Nazare şi care, odată datele strânse, va fi prezentat probabil în două săptămâni.

Liderul PSD a mai arătat că susţin de principiu această majorare a salariului minim.

„O să facem această discuţie detaliată. Evident că susţinem, de principiu, această creştere, dar discuţia detaliată, aşa cum am spus, o vom face la buget”, a completat el.