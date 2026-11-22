Premierul Luca Niculescu a discutat, la Palatul Victoria, cu ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, și cu vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, punctând că România sprijină eforturile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește creșterea capacităților sale de apărare.

‘România sprijină eforturile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește creșterea capacităților sale de apărare. Parteneriatul încheiat între România și Republica Moldova pentru achiziția în comun de platforme de transport auto multifuncționale, pe roți, este un prim exemplu în această direcție’, a precizat premierul, duminică, într-o postare pe Facebook.

În cadrul discuțiilor a existat și un schimb de opinii privind situația de securitate din regiunea noastră pe fondul incursiunilor permanente de drone și al atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, părțile fiind de acord că trebuie să existe o cooperare și o coordonare mai strânse pentru a face față acestor provocări.

‘A fost o excelentă ocazie de a reafirma susținerea noastră fermă și vocală pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. I-am felicitat pe interlocutorii mei pentru progresele semnificative în procesul de negociere. A fost și o ocazie de a continua discuțiile începute la Chișinău, cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o și de a evalua stadiul și perspectivele proiectelor de interconectare a infrastructurii energetice și de transport dintre România și Republica Moldova. (…) Am reafirmat, de asemenea, susținerea României pentru o soluționare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a dosarului transnistrean, cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și fără afectarea parcursului european’, a afirmat premierul Luca Niculescu.