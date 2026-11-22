Un număr de 1.624 de sesizări privind fraude online cu investiții în acțiuni și criptomonede au fost înregistrate la nivel național, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, reiese dintr-un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) transmis sâmbătă, din studiul intitulat ‘Analiza fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede’ și analiza comparativă a datelor colectate și prelucrate, a rezultat că în 1.346 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 73.600.000 de lei, iar în alte 260 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de aproximativ 8.500.000 de euro.

‘Scopul studiului a fost conturarea unui profil al victimelor acestui tip de infracțiune. Metoda utilizată a fost analiza statistică a sesizărilor înregistrate în primele 9 luni ale anului 2026 la nivelul Poliției Române privind înșelăciunile săvârșite în mediul online prin investiții (de obicei acțiuni sau criptomonede), așa cum sunt ele definite prin articolul 244 din Noul Cod Penal. Au fost analizate datele obținute din 1.624 de sesizări înregistrate la nivel național, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 (Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și toate inspectoratele de poliție județene)’, se arată în comunicat.

Datele mai arată că mai mult de trei sferturi dintre victime (79%) proveneau din mediul urban (1.278 de persoane).

Rezultatele cercetării au relevat că statutul ocupațional al victimei este un alt factor relevant în producerea fraudelor cu investiții online.

La momentul comiterii faptei, 40,5% dintre victime erau pensionari, iar 38,9% erau persoane angajate.

‘Se observă un trend diferit față de perioada similară din 2024, când pe primul loc se aflau persoanele angajate (1.555 de victime), iar pensionarii pe locul al doilea (1.276 de victime). În ultimii 2 ani, numărul persoanelor angajate care au fost victime ale fraudelor online s-a redus cu 59,4%, în timp ce în rândul pensionarilor această scădere a fost de 48,4% ‘, conform comunicatului.

Totodată, persoanele cu vârsta între 46 și 75 de ani au fost cele mai predispuse să devină victime ale fraudelor de acest tip, 64,1% dintre victime încadrându-se în acest interval. Vârsta minimă a victimelor a fost de 16 ani, iar cea maximă de 93 de ani.

De asemenea, persoanele având cel mult studii medii au devenit cel mai des victime ale fraudelor cu investiții online (50,7% dintre victime), însă nici persoanele cu studii superioare nu au fost ferite de acest mod de operare (34,9%).

Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii, vârsta între 66 și 75 de ani, precizează sursa citată.

Modul de operare cel mai des întâlnit în cazul fraudelor informatice cu investiții online a fost acela prin care victimelor li se solicita trimiterea de bani (80,5%), spre deosebire de faptele de acest tip comise în primele 9 luni ale anului 2024, când instalarea de aplicații reprezenta modul principal prin care victimele erau păcălite să trimită bani (66,05%), se evidențiază în comunicat.

‘În cele mai multe dintre înșelăciunile cu investiții online, sesizate în perioada ianuarie – septembrie 2026, victimelor li s-a promis investirea sumelor de bani în acțiuni (în 872 de situații, ceea ce reprezintă 53,7% din total), fiind mai rară situația în care promisiunea avea drept obiect criptomonedele (385 de situații, adică aproximativ 23,7%)’, se menționează în comunicat.

Poliția Română va continua activitățile de informare cu privire la noile moduri de operare care apar și acțiunile operative și investigative, pentru depistarea și tragerea la răspundere a celor care comit astfel de fapte.