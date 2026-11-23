Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că săptămâna aceasta se așteaptă să existe o prezentare din partea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a raportului la zi privind situația finanțelor publice, după care va începe discuția despre a doua rectificare bugetară și bugetul pe anul viitor.

Grindeanu a fost întrebat dacă anul viitor Guvernul are în vedere o reducere a taxării muncii, cel puțin pe salariul minim.

‘Săptămâna aceasta mă aștept să existe o prezentare din partea ministrului Finanțelor a raportului la zi cerut, după care să discutăm, evident, despre rectificare și, evident, să începem să discutăm despre buget urmare a acelor discuții, sigur, ținând cont și de ceea ce spun sindicatele și de ceea ce spun patronatele’, a spus acesta la sediul central al PSD.

El a adăugat că abordarea subiectelor privind reducerea TVA sau a taxării muncii de anul viitor vor fi posibile la începutul discuțiilor despre bugetul pe 2027.

‘Deocamdată așteptăm raportul ministrului de Finanțe, să vedem unde ne aflăm sau unde eram la 31 octombrie. Deocamdată discutăm de rectificare și o să discutăm despre măsuri odată cu începutul discuțiilor pe noul buget. Cum vom face aceste lucruri? Care vor fi acele măsuri? O să vedem în săptămânile viitoare’, a afirmat Grindeanu.