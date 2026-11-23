Bulgaria va introduce din 2027 echipe mobile care vor identifica persoanele inactive economic şi le vor contacta la domiciliu pentru a le încuraja să intre pe piaţa muncii, în condiţiile în care peste un milion de cetăţeni cu vârste între 15 şi 64 de ani nu lucrează şi nu caută un loc de muncă, relatează Novinite, citând declaraţiile ministrului Muncii şi Politicii Sociale, Natalia Efremova, pentru postul bTV.

Autorităţile pregătesc un registru electronic care va reuni informaţii din mai multe instituţii, inclusiv din sistemul de învăţământ şi din baza de date a evidenţei populaţiei. După identificarea adreselor, echipe interinstituţionale vor contacta persoanele vizate pentru a afla motivele neparticipării lor la piaţa muncii şi pentru a le prezenta oportunităţile de angajare.

Cei interesaţi vor putea beneficia gratuit de cursuri de calificare profesională sau reconversie, precum şi de sprijin pentru identificarea unui angajator. Unele programe de formare vor include şi indemnizaţii pentru participanţi.

Registrul ar urma să devină operaţional în 2027, iar Ministerul Muncii pregăteşte şi servicii digitale, printre care ”un birou virtual de ocupare a forţei de muncă” şi un instrument de orientare profesională, denumit „busola carierei”.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică din Bulgaria, în trimestrul al treilea din 2026 existau 1,06 milioane de persoane inactive economic, reprezentând 26,9% din populaţia cu vârste între 15 şi 64 de ani. Dintre acestea, 42,4% nu participau la piaţa muncii din motive legate de educaţie şi formare profesională, iar 16.900 erau persoane descurajate, care şi-ar dori să lucreze, dar nu îşi caută activ un loc de muncă.

Iniţiativa a fost anunţată iniţial în iunie 2025, când autorităţile intenţionau să creeze registrul şi să înceapă contactarea persoanelor inactive în câteva luni. Implementarea a fost însă amânată, iar lansarea efectivă este prevăzută acum pentru anul viitor.

Planul vine în contextul deficitului de forţă de muncă şi al declinului demografic. Deşi rata şomajului a scăzut la 3,1% în trimestrul al treilea, rata ocupării s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, la 70,8%, ceea ce evidenţiază dificultăţile pieţei muncii din Bulgaria.

Viceministrul Muncii, Danail Rusev, a subliniat că autorităţile trebuie să urmărească atât integrarea persoanelor inactive, cât şi menţinerea angajaţilor existenţi, prin dezvoltarea competenţelor profesionale.

Separat, ministrul Natalia Efremova a anunţat că au fost asigurate fondurile pentru acordarea unor ajutoare de Crăciun în valoare de 50 de euro pentru aproximativ 500.000 de persoane vulnerabile, inclusiv pensionari cu venituri mici. Banii urmează să fie distribuiţi prin conturi bancare sau oficii poştale.