Rețeaua energetică a viitorului nu se construiește doar cu investiții de miliarde de lei, tehnologii moderne și finanțări europene, ci, înainte de toate, cu oameni. În spatele fiecărei linii electrice construite, al fiecărei stații modernizate și al fiecărei investiții strategice se află specialiști cu înaltă calificare, a căror experiență și responsabilitate sunt esențiale pentru funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național. Păstrarea acestor profesioniști reprezintă o prioritate pentru Transelectrica, într-o perioadă în care compania derulează unele dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică ale României. În acest context, Guvernul a aprobat, în ședința din 20 noiembrie 2026, indexarea cu 6,5% a salariilor de bază brute ale angajaților Transelectrica, măsură aplicabilă exclusiv personalului care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă. Decizia vine după mai bine de doi ani și jumătate de la ultima indexare salarială, realizată în aprilie 2024, când salariile au fost actualizate cu 4%.

Comunicatul companiei:

Eveniment de raportat – Memorandum privind acordarea indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2026 in cuantum de 6,5 la suta, cu incadrarea stricta in nivelul aprobat prin BVC pe anul 2026 al cheltuielilor de natura salariala pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informeaza publicul investitor interesat asupra faptului ca in data de 20 noiembrie 2026 in cadrul sedintei de Guvern a fost aprobat ”Memorandumul privind acordarea indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2026 in cuantum de 6,5 la suta, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal, reglementarea unor masuri fiscal bugetare precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu incadrarea stricta in nivelul aprobat prin BVC pe anul 2026 al cheltuielilor de natura salariala pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.”

Compania mentioneaza ca indexarea salariilor de baza brute cu indicele de crestere a preturilor de consum se aplica exclusiv salariatilor care isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca, in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca.

Ultima indexare a salariilor angajatilor cu contract individual de munca a avut loc in aprilie 2024 cu un procent de 4%.

Compania deruleaza, la nivelul anului 2026, un program anual de investitii de peste 900 milioane lei, cuprinzand investitii cu rol esential in functionarea in conditii de siguranta a Sistemului Electroenergetic National, precum interconexiuni cu statele vecine, retehnologizari si modernizari de statii, noi linii interne de 400 kV. De asemenea, dezvoltarea pietei de energie a dus la cresterea exponentiala a numarului de participanti la piata, respectiv peste 1000 de licente. Complexitatea dezvoltarilor din ultima perioada din Sistemul Electroenergetic reprezinta o provocare care se reflecta tot mai mult in responsabilitatile specialistilor Transelectrica.

Subliniem faptul ca nerealizarea investitiilor Transelectrica conduce la cresterea riscurilor pentru securitatea energetica a tarii, respectiv: echipamente invechite, vulnerabilitati in sistem, limitarea schimburilor de energie cu alte tari. Intr-un sistem energetic, orice intarziere poate avea efecte in lant. De aceea, investitiile Transelectrica in dezvoltarea si modernizarea retelei electrice de transport sunt de importanta nationala.

Toate aceste investitii, proiecte europene si obligatii legale depind de un factor critic: oamenii. Specialistii care isi desfasoara activitatea in Transelectrica sunt greu de format si esentiali pentru siguranta sistemului, pentru ca prin competentele si activitatea lor asigura continuitate, stabilitate si protectie pentru economia Romaniei. Personalul implicat in investitii, operare, inovare si digitalizare este hiperspecializat, greu de format si greu de inlocuit.

Compania urmareste consolidarea si mentinerea stabilitatii resursei umane printr-o politica salariala competitiva, aliniata nivelurilor de remunerare de pe piata, in concordanta cu complexitatea si amploarea proiectelor si responsabilitatilor pe care Transelectrica le gestioneaza. Aceasta abordare vizeaza retentia personalului calificat si prevenirea aparitei unor riscuri operationale, contractuale si de securitate energetica, care ar putea fi generate de pierderea competentelor si a expertizei profesionale.

Avand in vedere importanta deosebita a Transelectrica pentru piata de energie electrica si pentru indeplinirea obiectivelor Companiei in concordanta cu evolutia mediului de afaceri si a cadrului legislativ, salariatii reprezinta cea mai valoroasa resursa a Companiei.

Este obligatoriu sa se asigure conditiile legale si bugetare pentru implementarea unei politici de resurse umane care sa garanteze un mediu atractiv pentru salariatii Companiei, atat din punct de vedere organizational, cat si din punct de vedere salarial.

Ca obiectiv prioritar in politica de dezvoltare a Companiei, este imperios necesar sa se regaseasca:

Performanta sustenabila: angajatii motivati si bine pregatiti care contribuie la stabilitatea retelei electrice nationale.

Contributie la securitatea energetica: prin profesionalismul personalului, Transelectrica isi indeplineste rolul de garant al echilibrului energetic.

Calitatea angajatilor Transelectrica este foarte importanta si garanteaza atributul de personal esential pentru securitatea nationala, intrucat:

necesita cunostinte specifice, practice si teoretice, necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor OTS, incluzand aria de management si abilitati de relationare, care sunt de cel mai inalt nivel;

nisa hiperspecializata si unica a activitatii de transport al energiei electrice, activitate care se regaseste doar in CNTEE Transelectrica SA;

complexitatea problemelor intalnite si contextul in care acestea pot fi rezolvate (piata de energie, piata de echilibrare, Dispecerul Energetic National, activitatea de exploatare-mentenanta, activitati bursiere, relatia cu ANRE, guvernanta corporativa, infrastructura critica, participarile la proiectele de interes european etc.).

Personalul Companiei reprezinta un element strategic pentru ca CNTEE Transelectrica SA sa-si indeplineasca obiectivele pe care le are in cadrul Sistemului Energetic National ca Operator de Transport.