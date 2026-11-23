Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, spune că nu este ”foarte optimist” cu privire la creşteri de salarii în sectorul educaţiei. ”Pentru mine există o linie roşie, şi anume ca oamenii din sistem, profesorii şi tot personalul să-şi primească salariile. Suntem într-o situaţie foarte dificilă şi există şi acest risc, (…) pe ici, pe colo, nu neapărat profesori, dar există zone, de exemplu Casele elevilor”, afirmă Sorin Costreie.

„La creşteri care ar trebui să fie, nu sunt foarte optimist, dar încă nu vă pot spune nimic, pentru că abia la următoarea şedinţă de Guvern colegul nostru ministru de Finanţe va prezenta starea naţiunii, o radiografie financiară şi atunci noi ne vom putea configura mai bine şi cererile. Doi: pentru mine există o linie roşie, şi anume ca oamenii din sistem, profesorii şi tot personalul să-şi primească salariile. Suntem într-o situaţie foarte dificilă şi există şi acest risc, (…) pe ici, pe colo, nu neapărat poate profesori, dar există zone, de exemplu Casele elevilor. Şi să avem bani pentru utilităţi. Asta e basic”, a afirmat Sorin Costreie, duminică seară, la TVR Info.

Ministrul Educaţiei a arătat că, în bugetul viitor, şi-ar dori „foarte mulţi bani pentru formarea profesorilor, pentru ca aceştia să înveţe să facă inclusiv alfabetizare pe zona de inteligenţă artificială”.

„Cerinţa mea este să fie fonduri suficiente pentru această formare a profesorilor, pentru că altfel nu se mai poate. (…) Eu, de felul meu, sunt optimist spre idealist, aici sunt moderat optimist, dar nu pesimist, adică eu cred că vom putea găsi bani, de exemplu, pe formare, dacă nu sunt îndeajuns la bugetul de stat, putem merge şi pe fonduri europene şi de ce nu, putem face o campanie privată în care să se înţeleagă… ştiţi, un leu pentru ateneu, cum a fost, un leu pentru educaţie”, a explicat Costreie.

În ceea ce priveşte viitoarea rectificare bugetară, ministrul Educaţiei a declarat că nu ştie ce se va întâmpla pentru sectorul pe care îl coordonează.