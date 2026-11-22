Mult așteptatul joc video GTA VI, ultimul din seria de succes ‘Grand Theft Auto’, a generat vânzări de 3,79 miliarde de dolari în ziua lansării, un nou record în industria jocurilor video, transmite AFP.

Este vorba de o sumă de aproape cinci ori mai mare decât cele aproximativ 800 de milioane de dolari pe care predecesorul său, ‘Grand Theft Auto V’, le-a generat în primele 24 de ore din 2013, o performanță considerată până acum drept un maxim istoric. GTA V a vândut 235 de milioane de exemplare până în prezent și a generat venituri de aproximativ 10,8 miliarde de dolari de la lansare, potrivit firmei MoffettNathanson.

Potrivit Rockstar Games, o filială a companiei americane Take-Two Interactive, precomenzile pentru GTA VI au ajuns la 32,5 milioane de exemplare, vândute cu sume cuprinse între 80 și 100 de euro, în funcție de versiune.

‘Suntem extrem de impresionați de primirea pe care am avut-o din partea jucătorilor din întreaga lume’, a declarat Sam Houser, fondatorul și președintele studioului Rockstar Games.

Jocul GTA VI, aflat în dezvoltare de peste opt ani, a fost lansat joi la miezul nopții, după mai multe întârzieri și scurgeri de informații. Costul său de dezvoltare este estimat între 1 și 1,5 miliarde de dolari, o sumă fără precedent. Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business din cadrul Universității din New York, a subliniat că, în opinia sa, costul mediu de producere a unui joc video important a crescut de la 47 de milioane de dolari în 2000, până la 440 de milioane de dolari în prezent.

Fostul CEO al Take-Two Interactive, Ben Feder, a declarat într-un articol de opinie publicat pe site-ul revistei Fortune că GTA VI a fost ‘ultimul (joc video) de acest gen’, înainte de o revoluție adusă de inteligența artificială (AI).

GTA VI a primit un scor mediu de 99 din 100 din cele aproximativ o sută de recenzii de presă specializate compilate pe site-ul Metacritic, o realizare fără precedent. Publicația americană Forbes îl laudă drept ‘cel mai impresionant univers de jocuri video’ creat vreodată, în timp ce The Verge afirmă că ‘realizează imposibilul: să se ridice la înălțimea hype-ului pe care îl generează’.

GTA VI prezintă un cuplu, Jason și Lucia, care încearcă să supraviețuiască în ‘Vice City’, un oraș imaginar inspirat de Miami. Jocul permite o serie de acțiuni care ar constitui o încălcare a legii în lumea reală, de la furt și crimă la trafic de droguri și provocarea unui accident rutier.

În prezent, nu este planificată nicio lansare oficială în Rusia, Qatar sau China, deoarece jocul nu a primit aprobarea Guvernului de la Beijing pentru vânzarea sa.

Veniturile din ziua de deschidere ale GTA VI au depășit încasările totale de la box office ale filmului ‘Avengers: Endgame’, care luna trecută a devenit filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu aproximativ 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial. Comparativ, turneul cântăreței americane Taylor Swift din 2023-2024 a încasat 2,1 miliarde de dolari, o premieră pentru o reprezentație muzicală.

Analiștii băncii Wells Fargo prognozează că 65 de milioane de exemplare ale GTA VI vor fi vândute până la sfârșitul anului fiscal al Take-Two Interactive, la sfârșitul lunii martie 2027

Următoarea etapă este lansarea jocului GTA VI pe PC, anunțată pentru primul trimestru al anului următor de către mai multe publicații media specializate. GTA VI este disponibil în prezent doar pe consolele PlayStation și Xbox.