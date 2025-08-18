Grindeanu: Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar

Preşedintele interimar al PSD a declarat după şedinţa conducerii PSD că în cadrul BPN s-au prezent, în linii mari, propuneri pentru relansare economică.

”Eu ţin foarte mult şi noi ţinem foarte mult la acest lucru. Vorbim de câteva luni de zile de aceste pachete, că a fost pachetul 1, că urmează pachetul 2, dar în acelaşi timp trebuie să vorbim şi de măsuri de relansare economică”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu a anunţat că Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, au făcut un prim draft, care va fi lucrat în aceste zile, într-un grup lărgit, pe care îl vor prezenta prim-ministrului.

”Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim şi de un asemenea pachet de relansare economică care nu înseamnă efort bugetar. Şi îl vom prezenta public”, a subliniat Sorin Grindeanu.