Grindeanu: În niciun caz nu există vreun motiv în acest moment să discutăm despre suspendări ale președintelui

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că nu există vreun motiv, în acest moment, pentru a se discuta despre suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Grindeanu a fost întrebat dacă este adevărat ce a spus Ilie Bolojan, și anume că Nicușor Dan ar trebui să fie atent că PSD și AUR urmează să declanșeze procedura de suspendare a sa.

‘Asta este o altă minciună, și una din cele mai mari minciuni spuse de premierul Ilie Bolojan. Am explicat pe parcursul tuturor acestor zile că noi avem o moțiune pentru a-l schimba pe Ilie Bolojan. În niciun caz, dar în niciun caz, nu există vreun motiv în acest moment să discutăm despre suspendări ale președintelui și nici nu sunt de acord cu așa ceva și nici nu voi fi de acord cu așa, nici eu, nici colegii mei din PSD’, a spus Grindeanu, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că de fapt este o tactică a lui Bolojan de a încerca să exporte scandalul care îl privește pe el către președinte.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, legat de posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, că, la modul în care s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acțiuni de genul acesta ar fi posibile, menționând că el nu ar avea încredere în social-democrați.

‘Nu pot să fac astfel de afirmații cu certitudine, dar la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acțiuni de genul acesta ar fi posibile și eu n-aș avea încredere în conducerea PSD, pentru că prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spațiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură și prin limbajul dublu, nu te poți baza pe astfel de afirmații’, a spus Bolojan, la Rock FM, întrebat dacă poate fi și președintele o țintă și dacă ar fi posibilă și o suspendare a președintelui în această criză.