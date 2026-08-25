Grindeanu: Încă nu există un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației pe legea salarizării

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că încă nu s-a ajuns la un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Educației și Sănătății pe proiectul legii salarizării unitare, iar în aceste condiții va fi foarte greu ca acest proiect să mai fie adoptat în timp util, astfel încât România să nu piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență.

‘Am avut o discuție cu Florin Manole chiar înainte de a ieși la declarații. Înțeleg că încă nu există un punct de vedere comun între Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Ședința la care a participat și Florin Manole nu s-a încheiat cu o concluzie, astfel încât nu pot să vă spun astăzi, acum, la această oră, că avem o formă a acestei legi. Mâine, la ora 11:00, așa cum știți cu toții, o să avem o discuție și cu președinții’, a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că România are nevoie de o lege a salarizării, dar această lege trebuie să fie echitabilă și să fie discutată cu toți partenerii sociali.

‘Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim, până mâine, până poimâine, cu o formă a legii care să fie aprobată și în Senat, să treacă și peste cele 24 – 48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și, dacă se trece și de acest lucru, să ajungă să fie promulgată. Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit’, a conchis Sorin Grindeanu.