Grindeanu: Le-am spus celor de la PNL și USR că PSD este în opoziție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că le-a transmis celor de la PNL și USR, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, ”un fapt simplu” – că PSD este în opoziție.

El a subliniat că există o creștere exponențială a șomajului și un val fără precedent de falimente în rândul firmelor românești, peste 70 de cazuri pe zi.

”De asemenea, ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024. Astăzi la consultările de la Cotroceni nu am văzut din partea unora nicio preocupare pentru aceste lucruri. Am văzut, în schimb, că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Mai spun o dată: programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile, doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. În acest context le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu – PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern”, a declarat Grindeanu la Parlament.

El a adăugat că strategia premierului demis Ilie Bolojan, ”să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită” și a precizat că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR pentru ”interesele obscure ale unor lideri de dreapta”.

”De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan demis de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Fritz să-și rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor USR-iști condamnați definitiv de Înalta Curte”, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că PSD nu va vota o lege a salarizării care nici astăzi nu este în transparență publică.

”De asemenea, i-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Tocmai de aceea noi astăzi ne vom întâlni cu toate confederațiile sindicale și miercuri cu patronatele, pentru că este un subiect mult prea important pentru România ca noi să așteptăm să ne trimită domnul Pîslaru sau domnul Bolojan o lege proastă sau inaplicabilă. Și pentru cei din PNL și USR care tot vociferează că această lege trebuia făcută deja le reamintesc că pe vremea lui Nicolae Ciucă acest jalon a fost mutat din cererea 3 de plată în cererea 6, pentru că foștii miniștri de finanțe ai PNL-ului au spus că nu au bani pentru a o implementa. Asta este adevărul pe care îl puteți verifica foarte simplu. Închei prin a-i avertiza din nou pe cei de la PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza în mod netransparent și la super discount companiile românești profitabile sau să facă o așa-zisă digitalizare cu dedicație pentru un anumit concern străin. Acestea sunt lucruri inacceptabile pentru PSD”, a transmis Grindeanu.

Liderii fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan, luni dimineața, la Palatul Cotroceni.