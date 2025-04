Grindeanu: Ministerul Transporturilor nu va fi în situația de a pierde nici măcar un euro din PNRR

Ministerul Transporturilor nu se va afla în situația de a pierde nici măcar un euro din PNRR, în condițiile în care valoarea totală a proiectelor finanțate prin PNRR este de 20 de miliarde de euro, dar suma din PNRR este de 7,2 miliarde de euro, a explicat marți ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

‘Așa cum bine știți, până în vara anului viitor, trebuie să se finalizeze toate proiectele, că sunt la Transporturi, că sunt la Educație, la Sănătate și așa mai departe, care sunt finanțate din PNRR. Noi avem următoarea situație la Transporturi. Avem suma totală în PNRR de 7,2 sau 7,3 miliarde de euro. Proiectele care sunt în PNRR la Transporturi au valoarea totală de 20 de miliarde. Deci PNRR-ul ne dă 7,2 miliarde, dar valoarea totală a proiectelor din PNRR ale Ministerului Transporturilor, e de 20 de miliarde. În niciun caz, Ministerul Transporturilor nu va fi în situația în care să nu cheltuie banii sau să aibă bani mai puțini sau să pierdem vreun euro, având în vedere lucrurile pe care vi le-am spus. Poate să existe o situație în care unele din aceste proiecte nu se finalizează să spunem, și aici nu aș spune neapărat de zona rutieră, cât de zona feroviară, care nu se finalizează până în vara unui an viitor, dar nu suntem în pericolul de a pierde bani, având în vedere că valoarea noastră a proiectelor este de 20 de miliarde și atunci le transferăm pe Programul Operațional de Transporturi. Deci, noi la Minister nu vom fi în situația de a pierdere nici măcar un euro din PNRR’, a spus Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește proiectele de pe zona feroviară, el a subliniat că sunt opt loturi, unele dintre ele merg bine, dar unele s-ar putea să fie în situația să nu se finalizeze până în vara anului viitor.

‘Și mă refer la trei dintre ele. De exemplu, e un lot pe Episcopie – Cluj care un pic e blocat, fiindcă avem un constructor care ne spune că acolo e o zonă inundabilă. Acum vă dau un exemplu. Cei care au proiectat spun că nu. Avem tot felul de expertize, contra-expertize, deci suntem într-o situație care s-ar putea să ne ducă în acest scenariu, de a nu finaliza până în vara anului viitor. Nu se întâmplă lucrul ăsta, le transferăm, așa cum v-am spus, pe Programul Operațional de Transport. Deci noi nu pierdem bani, având în vedere că aveam această rezervă de aproximativ 14 miliarde’, a afirmat Sorin Grindeanu.

De asemenea, ministrul Transporturilor a declarat că instituția are ‘o mare problemă’, să găsească și alte surse de finanțare.

‘Nouă nu ne ajung sursele actuale în acest moment, și anume PNRR și Programul Operațional de Transporturi, referindu-mă la programele europene. Nouă ne mai trebuie și altele. Tocmai de aceea am luat și am accesat și Fondul de Modernizare. Acolo avem proiecte de vreo 600 de milioane, în general de material rulant și achiziție de material rulat. Mai trebuie să găsim variante, fiindcă aceste proiecte pe care toate le-am pornit se fac cu bani și nu puțini. Dar mai e o cauză care n-ar ține de constructori, dacă vreți, și pe care nu pot să o garantez eu. Eu nu pot să știu dacă în această toamnă, iarnă sau primăvara viitoare condițiile meteo vor fi să se poată lucra normal. Poate vom avea un an ploios, n-am de unde să știu aceste lucruri, și care ar putea să ducă la anumite întârzieri pe anumite șantiere. Sunt lucruri pe care în momentul când construiești autostrăzi sau faci lucrări pe zona feroviară le iei calcul. Despre asta e vorba. Dar, oricum, ideea e una: nu vom pierde niciun ban din PNRR’, a punctat Sorin Grindeanu.