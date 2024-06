Grindeanu: Până la finele anului se va putea circula cu trenul cu 160 km/oră între Curtici şi Sighişoara

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat că până la sfârşitul acestui an se va putea circula cu trenul între Curtici şi Sighişoara cu viteza de 160 kilometri la oră.

„Până la sfârşitul acestui an, de la Curtici până la Sighişoara se va circula pe o linie reabilitată, modernizată complet, care va permite viteza de 160 kilometri la oră”, a afirmat ministrul Transporturilor, în cadrul unei vizite în judeţul Alba.

În ceea ce priveşte tronsonul dintre Sighişoara şi Braşov, Sorin Grindeanu a evitat să avanseze un termen privind finalizarea, arătând că acolo lucrările sunt în întârziere.

„Acolo au început acele săpături la cele două tunele între Caţa şi Apaţa. Au fost aduse cele două TBM-uri, acele maşinării mari care sfredelesc munţii. Mai trebuie să vină încă două. Acolo sunt în întârziere domnii de la acea companie. (…). Am fost în urmă cu vreo cinci luni, o să merg şi în perioada următoare. Nu aş vrea să dau un termen, pentru că am evitat tot timpul când cei cu care am discutat nu au fost serioşi. O spun deschis, acel proiect are în acest moment un constructor care nu e serios şi să îmi iau eu angajamente în faţa oamenilor fără să am în spate un constructor serios, am evitat”, a spus ministrul Grindeanu.

În vara anului trecut, Sorin Grindeanu a solicitat conducerii CFR Infrastructură să ia toate măsurile necesare pentru ca lucrările de reabilitare pe linia de cale ferată Apaţa-Caţa să se finalizeze la sfârşitul anului 2024, după ce a constatat un progres lent pe acest şantier.

„Progres extrem de slab pe şantierul liniei de cale ferată Apaţa-Caţa (28,2 km), parte a Coridorului feroviar Rin- Dunăre. Contractul, semnat în anul 2020, a ajuns la doar 17,5% progres fizic şi în continuare se prefigurează întârzieri. Am solicitat conducerii CFR Infrastructură să ia toate măsurile necesare pentru ca lucrările de reabilitare să se finalizeze la sfârşitul anului viitor (2024). În cazul în care situaţia nu se îmbunătăţeşte, mă aştept să fie aplicate sancţiuni contractuale dure”, a scris ministrul Transporturilor în august 2023, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sorin Grindeanu a vizitat noul terminal multimodal de la Aiud, o investiţie de 21 milioane de euro, inaugurat la mijlocul lunii mai de compania emirateză Dubai Port World (DP World). Potrivit investitorilor, terminalul de lângă Aiud va conecta mult mai uşor producătorii şi exportatorii din zona Transilvaniei de Marea Neagră, Marea Nordului şi Marea Adriatică, precum şi de restul Europei continentale, prin transport de cale ferată.